Си Цзиньпин в приступе сильного кашля попал на видео

Пекин, 15 октября. Председателя КНР Си Цзиньпина одолел приступ сильного кашля во время выступления в Шэньчжэне, пишет Daily Mail.

Во время выступления китайский лидер сильно закашлялся. Несмотря на то, что гостелевидение Китае постаралось вырезать кадры с кашляющим председателем из эфира, на видео видно, как он прикрывает рот, а затем на записи слышно, как отплевывает и пьет воду.

По данным гонконгского издания Apple TV, Си Цзиньпин прекратил свою поездку и вернулся в Пекин.

Накануне Си Цзиньпин выступил перед корпусом морской пехоты в провинции Гиандун. Председатель КНР напомнил, что военные должны быть надежными и абсолютно преданными, а также призвал китайских морских пехотинцев всегда сохранять боевую готовность.

Отметим, что ряд СМИ переиначили слова Си Цзиньпина, сообщив, что китайский лидер призвал пехотинцев «готовиться к войне». Однако председатель КНР лишь попросил укреплять армию и реализовывать военную стратегию новой эпохи.