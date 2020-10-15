Рыбак в Индии поймал редкую двухголовую акулу

Нью-Дели, 15 октября. Житель индийского штата Махараштра Нитин Патил выловил уникальную, по мнению экспертов, акулу. Однако рыбак сделал несколько фотографий и выкинул двухголовый экземпляр подводного мира, сообщает издание Hindustan Times.

Длина акулы, судя по фото и рассказам рыбака, составила всего 15 сантиметров. Нитин Патил отметил, что выкинул ее по двум причинам. Во-первых, в его деревне не едят рыбу маленького размера, а тем более акулу. Во-вторых, две головы у хищника индиец посчитал странным. После нескольких фотографий он выкинул свой улов.

Затем Нитин Патил продемонстрировал кадры другим рыбакам. Они сказали ему, что улов имеет редкую аномалию. Специалисты из Мумбая, получив фотографии, отметили уникальность акулы.

Один из биологов после анализа рыбацких записей подтвердил, насколько редкий экземпляр хищника попался его соотечественнику. Ученый предположил, что был пойман эмбрион желтой остроносой акулы либо длиннорылой акулы.

За последние 60 лет двухголовый хищник был выловлен в четвертый раз. Предпоследний случай датируется 2008 годом.

Отметим, что хищники могут вырастать до огромных размеров. По данным австралийских ученых, самой большой рыбой считается китовая акула. Ее длина может достигать почти 18 метров.