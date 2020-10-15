На Кубани продлили режим повышенной готовности из-за коронавируса

Краснодар, 15 октября. Режим повышенной готовности продлен на Кубани из-за коронавируса, об этом сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

В связи с пандемией до 31 октября ужесточен масочный режим. Соответствующее постановление о продлении режима повышенной готовности было подписано главой региона Вениамином Кондратьевым.

«Такие меры введены для сохранения жизни и здоровья граждан на Кубани. Жители обязаны использовать средства защиты органов дыхания в общественном транспорте, в местах массового пребывания людей, а также на улице», — говорится в сообщении.

Кроме того, в администрации добавили, что сохраняется требование о соблюдении социальной дистанции в 1,5 метра. В регионе по-прежнему запрещено проведение культурных, развлекательных, зрелищных мероприятий с очным участием людей, кроме прописанных в постановлении. Ограничения коснулись и деловых встреч, проводить такие мероприятия можно с числом участников не превышающим 100 человек.