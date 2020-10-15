Билл Гейтс сделал неутешительный прогноз по коронавирусу

Вашингтон, 15 октября. Основатель Microsoft Билл Гейтс в интервью Politico выразил мнение, что ситуация с пандемией COVID-19 «может стать хуже, чем летом».

«Количество заражений растет, а с наступлением холодов люди больше находятся в помещениях, что увеличивает шансы передачи вируса», — констатировал миллиардер.

До того, как в США появится вакцина, американцы могут сопротивляться коронавирусу только соблюдением простых правил, отметил Гейтс: носить защитные маски, не посещать массовые мероприятия, соблюдать дистанцию и часто мыть руки.

По данным Университета Джона Хопкинса, во всем мире с начала пандемии коронавирусом заболели 38 701 030 человек. Больше всего пациентов приходится на США, где выявлено 7 933 656 случаев заражения, скончались 217 323 пациента.

В начале октября коронавирус диагностировали у американского президента Дональда Трампа и его супруги. В больнице он провел всего три дня и вернулся к работе. Позднее глава Белого дома заявил, что приобрел иммунитет к COVID-19 и после болезни чувствует себя фантастически. 13 октября Трамп объявил о возвращении к предвыборной кампании в ходе митинга своих сторонников во Флориде, передавал RT.