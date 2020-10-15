Легендарный инвестор Уоррен Баффетт назвал главные правила успеха

Вашингтон, 15 октября. Легендарный американский инвестор Уоррен Баффетт назвал главные правила успеха. Его слова приводит Inc.com.

По словам инвестора, независимо от таланта и усилий, некоторые вещи требуют времени. Баффетт назвал «несбыточной мечтой» предпринимателя бизнес, который выстреливает мгновенно.

Инвестор подчеркнул, что главные правила успеха заключаются в дисциплине и системе, которая позволяет последовательно работать в течение долгого времени.

Ранее журнал Time опубликовал список «100 самых влиятельных людей» за 2020 год, в который на этот раз не попали представители России. Полностью перечень знаменитостей в категориях «Титаны», «Новаторы», «Деятели искусства», «Лидеры» и «Кумиры» опубликован на сайте издания.

Среди «Лидеров» в этом году, в частности, глава Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи, генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус, президент США Дональд Трамп и его оппонент на предстоящих выборах Джо Байден.

«Титанами» журнал назвал главу корпорации Google Сундара Пичаи, ведущего эпидемиолога Китая Чжун Наньшань, шестикратного чемпиона «Формулы-1» Льюиса Хэмилтона, экс-супругу американского бизнесмена Джеффа Безоса Маккензи Скотт, главу Федрезерва США Джерома Пауэлла и руководителя МВФ Кристалину Георгиеву и других.