США заявили о противостоянии России и Китаю в технологической сфере

Вашингтон, 15 октября. Власти США сосредоточат усилия на противостоянии России и Китаю в сфере высоких технологий. О намерении Вашингтона говорится на сайте Белого дома.

Публикация этого заявления связана с обнародованием президентской стратегии касательно высоких технологий.

В документе подчеркивается, что Пекин и Москва бросили большие ресурсы на развитие технологического направления. Сейчас для Вашингтона крайне важно занять лидирующую позицию в данной сфере. Речь идет об обеспечении долгосрочной экономической и национальной безопасности Штатов.

Американские власти намерены проанализировать свои промахи и упущения в инновационной деятельности. Для развития технологического потенциала Вашингтон будет еще теснее сотрудничать с государствами-партнерами.