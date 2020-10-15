Журналистка рассказала, как поставила прививку от коронавируса

Москва, 15 октября. Корреспондент телеканала «360» Елена Силиванова рассказала, как поставила прививку от коронавируса.

Уже совсем скоро вакцина от нового инфекционного заболевания поступит в продажу для общего использования. Опробовать действие прививки смогли на себе участники тест-группы. Журналист Силиванова не осталась в стороне.

На данный момент проходит третий этап тестирования вакцины, она уже испробована на животных, где доказала свою безопасность. Сейчас она зарегистрирована, и медики исследуют ее эффективность.

«Решилась я на такой эксперимент, потому что работа журналиста подразумевает общение с большим количеством людей, значит есть риск для здоровья. Сначала было немного страшновато, ведь препарат новый. Но потом я узнала, что безопасность вакцины доказана», — объясняет Елена.

Подкупило корреспондента и возможность в числе первых стать неуязвимой к смертельному вирусу.

Чтобы принять участие в испытании вакцины необходимо подтвердить, что у пациента нет проблем со здоровьем. Елене Силивановой повезло, ее самочувствие позволило поставить прививку.

«Прививка безболезненная, чувствуется только укол. Как вводится препарат не ощущается», — поделилась впечатлениями корреспондент.

После инъекции пациент должен некоторое время оставаться в медучреждении, чтобы врач мог провести осмотр (измерение температуры, давления, внешний осмотр места прививки). Также врач узнает о самочувствии пациента. В случае хорошего самочувствия, привитого гражданина отпускают домой. Испытуемый ежедневно делает отметки в приложении Cheek COVID-19 о своем самочувствии. В случае недомогания врачи советуют сразу обратиться в больницу.

Член комитета по здравоохранению Госдумы РФ Борис Менделевич ожидает, что в ближайшее время решится вопрос о том, чтобы прививка от коронавируса стала бесплатной.