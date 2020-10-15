Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Журналистка рассказала, как поставила прививку от коронавируса

52

Журналистка рассказала, как поставила прививку от коронавируса

Москва, 15 октября. Корреспондент телеканала «360» Елена Силиванова рассказала, как поставила прививку от коронавируса.

Уже совсем скоро вакцина от нового инфекционного заболевания поступит в продажу для общего использования. Опробовать действие прививки смогли на себе участники тест-группы. Журналист Силиванова не осталась в стороне.

На данный момент проходит третий этап тестирования вакцины, она уже испробована на животных, где доказала свою безопасность. Сейчас она зарегистрирована, и медики исследуют ее эффективность.

«Решилась я на такой эксперимент, потому что работа журналиста подразумевает общение с большим количеством людей, значит есть риск для здоровья. Сначала было немного страшновато, ведь препарат новый. Но потом я узнала, что безопасность вакцины доказана», — объясняет Елена.

Подкупило корреспондента и возможность в числе первых стать неуязвимой к смертельному вирусу.

Чтобы принять участие в испытании вакцины необходимо подтвердить, что у пациента нет проблем со здоровьем. Елене Силивановой повезло, ее самочувствие позволило поставить прививку.

«Прививка безболезненная, чувствуется только укол. Как вводится препарат не ощущается», — поделилась впечатлениями корреспондент.

После инъекции пациент должен некоторое время оставаться в медучреждении, чтобы врач мог провести осмотр (измерение температуры, давления, внешний осмотр места прививки). Также врач узнает о самочувствии пациента. В случае хорошего самочувствия, привитого гражданина отпускают домой. Испытуемый ежедневно делает отметки в приложении Cheek COVID-19 о своем самочувствии. В случае недомогания врачи советуют сразу обратиться в больницу. 

Член комитета по здравоохранению Госдумы РФ Борис Менделевич ожидает, что в ближайшее время решится вопрос о том, чтобы прививка от коронавируса стала бесплатной.

Источник: Телеканал «360»
Новости партнеров