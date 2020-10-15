Швеция на 40% увеличит расходы на оборону на фоне страха нападения

Стокгольм, 15 октября. Власти Швеции намерены увеличить расходы на оборону, опасаясь России. С 2021 по 2025 годы финансирование вырастет на 40%. Соглашение об этом достигнуто на партийном уровне, заявил глава шведского Минобороны Петер Хультквист, сообщает газета Dagens Nyheter.

По словам руководителя ведомства, оборонный бюджет увеличится на 3,1 млрд долларов. Он отметил, что рост составит 40%, что будет рекордным показателем за почти 70 лет.

Шведские власти считают, что степень угрозы безопасности государства повысилась с категории «маловероятно» до «не исключено». Хультквист констатировал, что Стокгольм опасается вооруженных сил России, действия которых не остаются без внимания его государства.