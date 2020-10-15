Звездный стилист Лисовец дал совет женщинам старше 40 лет

Санкт-Петербург, 15 октября. Звездный стилист Влад Лисовец дал простые советы, которые помогут выглядеть моложе женщинам старше 40 лет. Об этом сообщает Пятый канал.

Лисовец объяснил, что можно носить в зрелом возрасте, а от чего придется навсегда отказаться. Оказывается, для женщин после сорока на самом деле нет особых правил.

«Самое важное — не молодиться, не носить очень короткие юбки. Об этом все говорят, это правда. А все остальное, я считаю, абсолютно допустимым», — отметил эксперт.

Также Лисовец подчеркнул, что представительницы прекрасного пола не должны бояться выглядеть ярко и модно.

«Розовый цвет вполне уместен. Яркая одежда — это очень модно. На самом деле это только в нашей стране считается, что после сорока жизнь заканчивается, и женщина должна быть элегантной», — подчеркнул стилист.

Он порекомендовал не бояться светлых тонов, не избегать модных очки и бижутерии. При этом посоветовал исключить ювелирные украшения, которые «взрослят». Также стилист предложил дамам не ходить все время на каблуках, так как такая обувь делает женщину слишком сдержанной и официальной.

Еще эксперт призвал избегать сложных причесок, которые «старят».