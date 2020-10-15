Sohu раскрыло цели проведения российско-египетских учений в Черном море

Москва, 15 октября. Издание Sohu опубликовало материал обозревателя Цао Вэйдуна, посвященный совместным учениям России и Египта, которые должны пройти в Черном море. По мнению эксперта, каждая из участвующих в маневрах сторон преследует свои цели, пишет «ПолитРоссия».

Запланированные на нынешний год учения Москвы и Каира уже получили название «Мост дружбы — 2020». Китайский специалист считает, что обе стороны в равной степени заинтересованы в проведении маневров в черноморской акватории. Руководство Египта намерено продемонстрировать свое влияние на баланс сил в Средиземноморье, в то время как Россия рассчитывает усилить свои возможности по противодействию силам Североатлантического альянса.

По мнению Вэйдуна, РФ считает Черное море «своим задним двором». В последнее время корабли и самолеты НАТО все чаще появляются у южных рубежей России, что не может не беспокоить Москву. С помощью новых маневров российское руководство даст сигнал Альянсу, что вместе с Египтом оно готово создать противовес для сил НАТО в регионе.

«Я думаю, что совместные учения Египта и России действительно могут сыграть определенную роль в выравнивании военной мощи в регионе», — выразил мнение специалист.

Также Вэйдун обратил внимание на тот факт, что Россия никогда не состояла в союзе с Египтом, однако на данный момент работает над укреплением сотрудничества с этой страной. Данный процесс направлен не просто на конкуренцию с потенциальным противником, а на создание разделительных сил, считает аналитик.

Откажутся страны НАТО от попыток закрепиться в Черном море — пока не известно. Например, Великобритания стремится нарастить влияние в регионе.