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От Сталинграда до наших дней: история и традиции празднования Дня ракетных войск и артиллерии в России

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Праздничная дата профессиональных ракетчиков и артиллеристов приурочена к переломному моменту в ходе Сталинградской битвы

Каждый год осенью в России празднуют День артиллериста и ракетчика. Эта праздничная дата установлена 76 лет назад и связана с событиями Великой Отечественной войны, а точнее, с началом контрнаступления советских войск в ходе Сталинградской битвы. Операция получила название «Уран», и артиллерийские дивизии сыграли в этом сражении крайне важную роль. Артиллерия двух фронтов — Юго-Западного и Донского — вела мощный огневой удар в течение полутора часов, что привело к решающему перелому в противостоянии советских и фашистских войск. Советская армия прорвала вражескую оборону и пошла в контрнаступление, которое продолжалось с 19 ноября 1942 года по 2 февраля 1943 года. Итогом стал сокрушительный разгром фашистов.

Уже позднее, в 1959 году, в Советской России образовалась еще одна памятная дата, связанная с ракетными войсками стратегического назначения, — РВСН. Но это уже совсем другой праздник, который с 1995 года отмечается в России в декабре.

Артиллерия — старейший род войск в России

Короткоствольные пушки, стрелявшие по врагам камнями и примитивными железными снарядами, встречаются в описаниях русских войн со времен Золотой орды. Первое артиллерийское оружие было завезено в Россию из-за границы. Позже отечественные литейщики научились делать их самостоятельно. Известная Царь-пушка, ставшая музейным экспонатом, была отлита мастером Андреем Чоховым для царя Федора Иоанновича.

Русская артиллерия имеет долгую историю, уходящую корнями во времена Золотой Орды

Самостоятельными войсками артиллеристы стали при Иване Грозном (в исторических упоминаниях это те самые стрелецкие полки) и всегда играли важную роль во всех ключевых сражениях. Одной из подобных битв в те времена стала осада Казани в 1552 году. В течение месяца стены крепости обстреливались из 150 тяжелых орудий, что в итоге привело к взятию города.

Со временем на артиллерию стали возлагать самые сложные боевые задачи. Усложнились и артиллерийские орудия. В XIX веке русская армия пополнилась нарезным оружием, что стало важной вехой в истории русской артиллерии и еще больше усилило ее огневую боевую мощь.

В наши дни артиллерия и ракетные войска являются стержневым средством огневого, в том числе и ядерного, поражения врага. Артиллерийские и ракетные дивизионы, полки и бригады входят в структуру сухопутных войск. В боевые задачи артиллерии и ракетчиков входит уничтожение техники противника во время боевых операций, удержание превосходства над противником, разрушение оборонительных вражеских сооружений, световое сопровождение ночных боев, прикрытие открытых флангов, участие в уничтожении десантов противника в воздухе и на воде и многое другое.

В День ракетных войск и артиллерии почетные караулы возлагают венки к военным памятникам и могилам Неизвестного Солдата

По мнению военных экспертов, артиллерийские и ракетные войска сохранят за собой статус главной ударной силы Сухопутных войск России. В ближайшей перспективе значимыми составляющими системы ракетно-артиллерийского вооружения останутся ракетное оружие дальнего боя, беспилотные летательные аппараты с реактивным двигателем, реактивная и ствольная артиллерия. Оптимальный вариант развития данной системы позволит не только сохранить звание самого важного инструмента огневого поражения противника, но и усилить его роль.

Как отмечают День ракетных войск и артиллерии?

Как и любой праздник, связанный с военной темой, День ракетчиков и артиллерии не обходится без возложения венков к Вечному огню и Могиле Неизвестного Солдата. Почтить память героев Великой Отечественной войны собираются не только представители действующих войск, но и учащиеся военных академий, вузов и училищ, школьники-кадеты, будущие ракетчики и артиллеристы.

Как и в День Победы, 19 ноября проходят локальные специализированные военные парады, демонстрирующие мощь артиллерийской и ракетной техники Вооруженных сил РФ.

Артиллерийский салют завершает праздничную церемонию 19 ноября

На торжественные церемонии, посвященные профессиональному празднику ракетчиков и артиллеристов, приглашаются ветераны боевых действий, действующие военнослужащие и другие почетные гости. Проходят военные смотры, награждения медалями и орденами, торжественные приемы, концерты, выступления известных артистов и танцевальных коллективов. А завершает праздничные дни традиционный артиллерийский салют.

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