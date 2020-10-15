Каждый год осенью в России празднуют День артиллериста и ракетчика. Эта праздничная дата установлена 76 лет назад и связана с событиями Великой Отечественной войны, а точнее, с началом контрнаступления советских войск в ходе Сталинградской битвы. Операция получила название «Уран», и артиллерийские дивизии сыграли в этом сражении крайне важную роль. Артиллерия двух фронтов — Юго-Западного и Донского — вела мощный огневой удар в течение полутора часов, что привело к решающему перелому в противостоянии советских и фашистских войск. Советская армия прорвала вражескую оборону и пошла в контрнаступление, которое продолжалось с 19 ноября 1942 года по 2 февраля 1943 года. Итогом стал сокрушительный разгром фашистов.

Уже позднее, в 1959 году, в Советской России образовалась еще одна памятная дата, связанная с ракетными войсками стратегического назначения, — РВСН. Но это уже совсем другой праздник, который с 1995 года отмечается в России в декабре.

Артиллерия — старейший род войск в России

Короткоствольные пушки, стрелявшие по врагам камнями и примитивными железными снарядами, встречаются в описаниях русских войн со времен Золотой орды. Первое артиллерийское оружие было завезено в Россию из-за границы. Позже отечественные литейщики научились делать их самостоятельно. Известная Царь-пушка, ставшая музейным экспонатом, была отлита мастером Андреем Чоховым для царя Федора Иоанновича.

Самостоятельными войсками артиллеристы стали при Иване Грозном (в исторических упоминаниях это те самые стрелецкие полки) и всегда играли важную роль во всех ключевых сражениях. Одной из подобных битв в те времена стала осада Казани в 1552 году. В течение месяца стены крепости обстреливались из 150 тяжелых орудий, что в итоге привело к взятию города.

Со временем на артиллерию стали возлагать самые сложные боевые задачи. Усложнились и артиллерийские орудия. В XIX веке русская армия пополнилась нарезным оружием, что стало важной вехой в истории русской артиллерии и еще больше усилило ее огневую боевую мощь.

В наши дни артиллерия и ракетные войска являются стержневым средством огневого, в том числе и ядерного, поражения врага. Артиллерийские и ракетные дивизионы, полки и бригады входят в структуру сухопутных войск. В боевые задачи артиллерии и ракетчиков входит уничтожение техники противника во время боевых операций, удержание превосходства над противником, разрушение оборонительных вражеских сооружений, световое сопровождение ночных боев, прикрытие открытых флангов, участие в уничтожении десантов противника в воздухе и на воде и многое другое.

По мнению военных экспертов, артиллерийские и ракетные войска сохранят за собой статус главной ударной силы Сухопутных войск России. В ближайшей перспективе значимыми составляющими системы ракетно-артиллерийского вооружения останутся ракетное оружие дальнего боя, беспилотные летательные аппараты с реактивным двигателем, реактивная и ствольная артиллерия. Оптимальный вариант развития данной системы позволит не только сохранить звание самого важного инструмента огневого поражения противника, но и усилить его роль.

Как отмечают День ракетных войск и артиллерии?

Как и любой праздник, связанный с военной темой, День ракетчиков и артиллерии не обходится без возложения венков к Вечному огню и Могиле Неизвестного Солдата. Почтить память героев Великой Отечественной войны собираются не только представители действующих войск, но и учащиеся военных академий, вузов и училищ, школьники-кадеты, будущие ракетчики и артиллеристы.

Как и в День Победы, 19 ноября проходят локальные специализированные военные парады, демонстрирующие мощь артиллерийской и ракетной техники Вооруженных сил РФ.

На торжественные церемонии, посвященные профессиональному празднику ракетчиков и артиллеристов, приглашаются ветераны боевых действий, действующие военнослужащие и другие почетные гости. Проходят военные смотры, награждения медалями и орденами, торжественные приемы, концерты, выступления известных артистов и танцевальных коллективов. А завершает праздничные дни традиционный артиллерийский салют.