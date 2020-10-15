В последнее время в наш обиход прочно вошли ранее неизвестные понятия: «удаленная работа», «предпенсионер» и, конечно же, «самозанятый». Обратимся сегодня к рассмотрению последней категории как еще одной возможности распорядиться своими способностями к труду и при этом остаться в правовом поле.

Кто же он — новый герой трудовых будней, который, как следует из названия, самостоятельно обеспечивает себя работой, но в то же время не является индивидуальным предпринимателем? Вместе с экспертом в данной области — кандидатом юридических наук, доцентом Марианной Филипповой — разберем, какие виды деятельности попадают под самозанятость-2020, какие взносы платит самозанятый гражданин и многие другие вопросы, которыми задаются все те, кто рассматривает регистрацию в качестве самозанятого для ведения бизнеса и самореализации в любимом деле.

Что такое «самозанятый» и для чего введено это понятие?

«В сегодняшнем законодательстве определения «самозанятый — это...» не существует. Сущность этого понятия раскрывается через виды деятельности, осуществляемые самозанятыми гражданами или, как модно говорить, фрилансерами, а также через специальный налоговый режим, установленный для них. Строго говоря, сначала и появились налоговые новшества для отдельных категорий людей, доселе «выпадавших» из поля зрения налогового ока государства, а потом уже и название для них оформилось — «самозанятые», — рассказывает Марианна Филиппова.

Целью такого нововведения была мотивация представителей определенных профессий, традиционно находившихся в правовой тени, легализовать свое положение посредством установления для них специального налога — на профессиональный доход. Само же новшество относится к категории экспериментальных и действует только на отдельных территориях России, хотя география проведения этого эксперимента постоянно расширяется: если изначально он распространялся только на столичных предпринимателей, равно как и на бизнесменов Подмосковья, Калужской области и Татарстана, то сейчас в нем участвуют около 60 субъектов РФ. С 1 сентября данную эстафету подхватили в Чечне, Забайкалье и Карачаево-Черкесии. Стать самозанятыми жители Тамбовской области могут с 5 сентября, а уже начиная с 6 сентября можно оформить данный вид трудовой деятельности в Республике Марий Эл. Налоговый эксперимент продлится до 31 декабря 2028 года включительно.

Для чего становиться самозанятым?

Деятельность самозанятых граждан направлена на получение прибыли, а значит, относится к предпринимательской деятельности. По общему правилу, каждый, кто нашел себя в бизнесе, должен быть зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя. Но не всегда. Законодательством предусматривается возможность вести деятельность и без получения статуса индивидуального предпринимателя — главное, чтобы соответствующий вид деятельности не требовал обязательного оформления ИП.

«Например, регистрироваться как индивидуальный предприниматель не нужно, если речь идет об оказании услуг няни, сиделки, репетитора, услуг по уборке квартир, ведению домашнего хозяйства и иных видах труда, связанного с удовлетворением персональных, домашних и прочих аналогичных нужд заказчиков», — разъясняет эксперт.

Кто может и не может быть самозанятым?

В сфере торговли фрилансеры могут найти себя лишь в том случае, если они реализуют продукцию собственного производства. Закон определяет для самозанятых и ценз по прибыли: нельзя отнести себя к рассматриваемой категории предпринимателей, если ваш доход за один год в сумме составляет свыше 2,4 миллиона рублей.

Также закрыт путь в самозанятые для тех, кто нанят по трудовому договору и планирует одновременно оказывать какие-либо услуги либо заниматься сбытом лично произведенной продукции — на это прямо указывает норма федерального закона от 27.11.2018 №422-ФЗ «О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход»».

Значимым условием, позволяющим избежать создания ИП и оформиться в роли самозанятого, является отсутствие у предпринимателя наемных сотрудников.

«Важным является и вопрос гражданства — сейчас самозанятым в России могут признать гражданина любой страны, которая находится в составе Евразийского экономического союза (напомним, что странами — участницами ЕАЭС, помимо Российской Федерации, являются Армения, Белоруссия, Казахстан, а также Киргизия), — добавляет Марианна Филиппова. — Что же касается граждан иных государств, решивших вести бизнес на территории России, то им уже необходимо оформлять статус индивидуальных предпринимателей».

Какие условия необходимы для того, чтобы стать самозанятым?

Итак, обобщим. Если вы решили реализовать себя в предпринимательстве в статусе именно самозанятого, необходимо:

заниматься реализацией услуг в сфере, где закон разрешает предпринимателю не регистрировать себя в качестве ИП;

быть предпринимателем в рамках той географической территории, в которой действует налоговый спецрежим, принятый для самозанятых, — налог на профессиональный доход

не иметь наемных работников;

не находиться в трудовых договоренностях с какой-либо организацией (не осуществлять деятельность по трудовому договору);

получать суммарный доход, не превышающий 2,4 млн ежегодно;

иметь российское гражданство или гражданство страны, входящей в ЕАЭС.

В чем состоит специальный налоговый режим для фрилансеров?

Самозанятые граждане обладают правом уплачивать новый тип налога — на профдоход. Фрилансеры, выбравшие спецрежим, освобождаются от следующих выплат:

НДФЛ с прибыли, облагаемой налогом на профдоход;

НДС (кроме того, который должен уплачиваться при ввозе продукции на территорию страны);

страховые взносы: отчисления по обязательному пенсионному страхованию можно уплачивать добровольно, а взносы в Фонд обязательного медстрахования уже включены в существующие ставки на профдоход.

На заметку: Самозанятость не всегда означает ведение какой-либо деятельности: специальный налоговый режим возможно применить и к доходу от использования имущества. Такое новшество может быть актуально для тех, кто сдает внаем квартиры — теперь вместо НДФЛ наймодатель вправе уплачивать налог на профессиональный доход. А вот если источником появления денежных средств становится продажа личных вещей гражданина, транспортного средства или недвижимости, то статус самозанятого применяться не может.

Помимо этого, участникам эксперимента не требуется подавать налоговые декларации и соблюдать требования об использовании электронных касс — чеки на реализованную продукцию и оказанные услуги создаются автоматически в специально разработанном виртуальном приложении «Мой налог», также в режиме автомата в налоговую приходят сведения о реализованных операциях.

Налог на профессиональный доход предполагает два вида отчислений в бюджет:

4% дохода от сбыта товаров (работ, услуг) физическим лицам;

6% дохода от сбыта товаров (работ, услуг) юрлицам и ИП для использования ими этих товаров (работ, услуг) при ведении бизнеса.

На весь срок действия эксперимента величина налоговых ставок в 4% и 6% должна оставаться неизменной.

Величина налога определяется налоговым органом по месту деятельности предпринимателя и направляется самозанятому плательщику посредством мобильного приложения «Мой налог». Гражданин должен исполнить обязанность по перечислению налогового платежа не позже 25-го числа каждого месяца.

Каким образом самозанятый может воспользоваться налоговым спецрежимом?

Чтобы воспользоваться налоговым спецрежимом, самозанятый гражданин должен оформить постановку на учет в налоговом органе в роли плательщика налогов. Делают это с помощью вышеупомянутого приложения «Мой налог»: в нем нужно сформировать заявление о постановке на учет, указать паспортные данные, прикрепить фото предпринимателя (здесь вам потребуется сделать скан своего паспорта, а также приложить селфи). Граждане ЕАЭС также могут быть поставлены на налоговый учет как самозанятые: для этого им потребуются ИНН и учетная запись в персональном виртуальном кабинете налогоплательщика — физического лица на сайте Федеральной налоговой службы. Если же ИНН у иностранного гражданина отсутствует, то получить его можно за пять рабочих дней в любой налоговой инспекции, работающей с физическими лицами.