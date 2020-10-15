Алопеция — серьезная проблема, с которой сталкиваются не только мужчины, но и женщины. Пластический хирург, эксперт по пересадке волос Института пластической хирургии на Цветном бульваре Гуляев Александр Валерьевич рассказал ФАН о причинах, разновидностях и способах лечения облысения.

Алопеция и ее разновидности

Слово «алопеция», или, проще говоря, облысение, переводится с латинского alopecia как «облысение», «плешивость».

Данный термин означает патологическое полное или частичное выпадение волос на волосистой части головы, лице и в некоторых случаях на туловище, руках и ногах, которое появляется в результате повреждения волосяных фолликулов. Александр Гуляев рассказывает, что в норме в день выпадает от 50 до 150 волос, что является естественным физиологическим процессом.

В среднем волос живет около пяти лет, а затем должен выпасть и уступить место новому. Но случается так, что в силу проблем со здоровьем или агрессивного воздействия внешней среды хрупкий баланс нарушается, и мы замечаем, как волос на расческе или в ванне после мытья остается больше, чем обычно.

Разумеется, подсчитывать каждый выпавший волосок — идея странная, ненужная и к тому же трудновыполнимая. С точностью определить, существует ли проблема как таковая, поможет врач-трихолог. Однако простейшую самодиагностику можно провести и в домашних условиях без визита в специализированную клинику: следует взять прядь волос и провести по ней рукой, будто расчесывая пальцами, а потом оценить результат. Если в ладони осталось всего несколько волосков — ничего страшного не происходит, если же их десятки — это повод обратиться к врачу.

Если вы столкнулись с проблемой обширного и активного выпадения волос, речь может идти не только о косметическом дефекте, но именно об алопеции как серьезном заболевании. Поговорим о видах недуга, которые тесно связаны с причинами его возникновения.

По словам специалистов, на данный момент нет единой классификации разновидностей алопеции, однако общепризнанным является разделение облысения на две большие группы:

Рубцовая характеризуется повреждением волосяных фолликулов и заменой их соединительной тканью (рубцами). При этом сами фолликулы полностью или частично атрофируются. К сожалению, данный процесс необратим и очень плохо поддается лечению. Эта форма заболевания считается самой сложной и опасной. Частыми причинами возникновения рубцового облысения являются инфекционные, вирусные и грибковые заболевания, ожоги, обморожения, ранения. Тугие прически, наращивание и африканские косички также могут стать «спусковым крючком» для возникновения рубцовой алопеции. Нерубцовая проистекает без предварительного поражения кожи и атрофии волосяных фолликулов.

Кроме того, различают следующие разновидности алопеции:

Андрогенетическая, или облысение по мужскому типу. Имеет широкое распространение. Чаще поражает представителей сильного пола, но бывает, что проблема не обходит стороной и прекрасную половину человечества. У женщин данная форма недуга проявляет себя поредением волос в височной части и в области пробора в центре головы. При этой разновидности волосы истончаются, становятся более редкими или же выпадают полностью в теменной и лобной зонах. Александр Гуляев объясняет, что такое облысение связано с генетической предрасположенностью и вызывается повышенным содержанием в организме мужского гормона тестостерона, влияющего на состояние фолликулов.

Диффузная алопеция проявляет себя равномерным и одновременно выраженным выпадением волос. На начальной стадии патология не так заметна — человек вдруг осознает, что «волосы стали выпадать», но сперва не придает этому особого значения. Однако постепенно пагубное влияние на синтез клеток внутри стержня волоса приводит к тому, что он становится более тонким и ломким. Одновременно количество мягких и коротких пушковых волос становится больше, нежели стержневых.

Данное явление может являться следствием множества причин, в которых нужно разбираться вместе с лечащим врачом после проведения всех необходимых анализов и обследований. Диффузная алопеция может быть вызвана такими факторами, как:

— сбои в работе иммунной системы;

— нарушение микроциркуляции крови и питания волосяного фолликула;

— кислородное голодание клеток;

— изменение некоторых свойств крови;

— эндокринные заболевания;

— оперативные вмешательства, перенесенные наркозы;

— острые инфекции;

— онкологические заболевания, вызывающие повышенную выработку дигидротестостерона, который отрицательно влияет на состояние волосяных фолликулов;

— химиотерапия;

— воздействие на организм радиоактивного излучения (ионизирующей радиации);

— прием цитостатических препаратов, которые нарушают процессы роста и деления клеток;

— нехватка железа и цинка, вызванная чрезмерным увлечением несбалансированными, скудными на полезные вещества диетами;

— воздействие отравляющих химических веществ;

— длительный прием кортикостероидов, антибиотиков, нейролептиков, антидепрессантов, стероидов и т. д.;

— аллергические реакции на различные лекарственные препараты;

— введение вакцин;

— себорея, грибковые заболевания;

— гинекологические проблемы;

— сбои в работе ЖКТ;

— гормональные сбои;

— различного рода травмы (ранения, нанесенные холодным или огнестрельным оружием, термические и химические ожоги и т. д.);

— нервные расстройства.

Гнездная, или очаговая, алопеция

Данный вид облысения относят к группе аутоиммунных заболеваний, которые провоцируют нападение лимфоцитов на здоровые клетки. В случае с фолликулами — подавляют или полностью останавливают рост волос. Зачастую начинается внезапно, может отражаться не только на волосистой части головы, но и на бровях, ресницах, бороде, усах. Выпадение имеет очаговый характер, пораженные зоны могут как появляться отдельно, так и сливаться друг с другом. Иногда встречается даже у детей.

Травматическая алопеция возникает в результате химического или физического воздействия на волосы. Как правило, является следствием злоупотребления косметическими средствами и термическими приборами (фенами, утюжками и щипцами для волос, термобигудями), а также слишком частого ношения тугих резинок, ободков, заколок и прочих аксессуаров. По понятным причинам с проблемой травматического облысения чаще сталкиваются женщины.

Себорейная алопеция

От этой разновидности страдает примерно четверть среди тех, кто знаком с себореей. Заболевание начинает проявлять себя еще в подростковом возрасте, а пика достигает ближе к тридцатилетнему юбилею. Выпадению волос предшествует появление желтоватых чешуек на коже головы, сами пряди часто пачкаются, быстро становятся жирными, голова приобретает неопрятный вид даже после мытья. Волосы живут меньше и истончаются, пушковые активно заменяют стержневые, происходит образование залысин.

Как лечат алопецию

Облысение — это не просто косметический дефект, а тревожный симптом, который может свидетельствовать о серьезных проблемах со здоровьем и неполадках в работе организма в целом. Даже если появление залысин не беспокоит вас с точки зрения внешнего вида, обратиться к врачу для выявления причин неприятного явления все равно необходимо, чтобы не запустить патологические процессы.

Александр Гуляев объясняет, что визит в клинику начинается со сбора анамнеза, оценки жалоб, общесоматического и дерматологического осмотра пациента. Затем врач определяется с необходимыми анализами:

«Для назначения анализов нужно понять, какой именно вид алопеции у пациента. Но есть анализы, которые необходимо сдать всем, кто жалуется на выпадение волос. Это общий анализ крови, анализ на содержание витаминов и микроэлементов, оценка гормонального фона».

Так, например, при гнездной или тотальной алопеции в обязательном порядке делается проверка иммунного статуса, а также сдаются пробы на антитела к некоторым видам паразитов.

Александр Валерьевич предупреждает, что, к сожалению, любой из перечисленных видов облысения весьма плохо поддается лечению, а некоторые, как, например, андрогенетическая алопеция у мужчин, не лечится вовсе. Зачастую удается только замедлить или приостановить дальнейший процесс выпадения волос. Наиболее восприимчива к терапии диффузная форма. Очаговая в силу своего аутоиммунного характера довольно часто рецидивирует.

В любом случае, о какой бы разновидности ни шла речь, необходим комплексный подход к решению этой серьезной проблемы. На основании проведенных обследований и результатов сданных анализов специалист при необходимости дает рекомендации по дополнительным обследованиям и определяет тактику последующих действий, исходя из поставленного диагноза.

В план лечения обычно входят:

— наружные физиопроцедуры для улучшения микроциркуляции крови и борьбы с себореей;

— инъекции специальных препаратов, которые способствуют скорейшему поступлению соответствующих витаминов и микроэлементов непосредственно в проблемную зону (озонотерапия, мезотерапия, плазмолифтинг);

— прием витаминов и микроэлементов внутрь. На этом пункте имеет смысл остановиться несколько подробнее, поскольку некоторые люди идут в аптеку и бездумно приобретают там яркие баночки для себя и детей. Александр Гуляев предупреждает, что витамины — это не безобидные конфетки, как думают многие, а самые что ни на есть лекарственные препараты. Принимать их нужно только в том случае, если анализ крови выявил реальный дефицит, и только в правильной дозировке, которую подбирает лечащий врач. Помните, что некоторые витамины при неразумном потреблении, накапливаясь в организме, приносят вред, а не пользу.

— назначение гормональных препаратов и кортикостероидов;

— в некоторых случаях, например, при запущенной форме андрогенетического облысения или если зона поражения слишком обширная, помочь сможет только пересадка волос, так как живые фолликулы уже отсутствуют;

— если человека сильно беспокоит эстетический аспект, чтобы скрыть отсутствие волос, на время лечения до появления положительных результатов рекомендуется использовать тонирующие спреи для корней. При тотальной алопеции приходится носить парик.

— наш эксперт не рекомендует увлекаться народными средствами для лечения алопеции, поскольку их влияние порой трудно предугадать. Так, популярные настойки с перцем способны сжечь кожу головы и сильно повредить фолликулы, а различные масла (репейное, касторовое) способны провоцировать себорею. Из домашних рецептов доктор Гуляев может посоветовать лишь ополаскивание отварами трав и маски на основе хны и напоминает, что алопеция — это серьезное заболевание, которое требует врачебного подхода, а не лечения народными средствами.