Гаспарян предложил лишать аккредитации журналистов из США за ложь о России

Санкт-Петербург, 15 октября. Политолог Армен Гаспарян предложил лишать журналистов США аккредитации в России за закрытие страниц российских СМИ в популярных американских соцсетях и видеохостингах. Об этом он заявил в эфире Медиагруппы «Патриот» на тему «Образ России за рубежом. Почему мы проигрываем информационные войны?».

«Возьмем к примеру, Федеральное агентство новостей, страницы которого было забанены, я, кстати, так и не понял за что. МИД российский может выражать глубокую озабоченность, что американский YouTube его заблокировал. Но от того, что мы выразим глубокую озабоченность, от этого ничего не изменится», — заявил Армен Гаспарян.

Скорее, считает политолог, отсутствие вменяемой реакции со стороны России только подстегнет американских партнеров закрывать страницы других, неугодных, по их мнению, российских СМИ. Как это уже произошло с телеканалами «Царьград» и Russia Today.

«Поэтому надо демонстрировать силу. У нас в России есть аккредитованные журналисты западных СМИ, которые занимаются продавливанием самой что ни на есть отъявленной русофобии. Я предлагаю отнять у них аккредитацию и попросить в 24 часа покинуть Российскую Федерацию. Наша страна имеет на это полное право, потому что если вы почитаете, что они несут, в любой другой стране с ними уже бы давно разобрались», — предложил эксперт.

По мнению политолога, проблема присутствия «мягкой силы» России за рубежом заключается в том, что российские дипломаты строят отношения с США по старым лекалам, сформированным во временя брежневского застоя, которые не подходят для современных реалий.