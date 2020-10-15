Пугачева пригласила перенесшего инсульт Моисеева к себе в замок

Москва, 15 октября. Примадонна отечественной эстрады Алла Пугачева пригласила перенесшего инсульт певца Бориса Моисеева к себе в замок. Об этом сообщает телеканал «360».

Певица крайне обеспокоена здоровьем своего коллеги, который в 2010 году перенес инсульт. Недавно СМИ сообщили о плохом самочувствии артиста, и Алла Пугачева решила его навестить. Однако концертный директор Моисеева Сергей Горох уверил ее, что причин для беспокойства нет.

«Алла Борисовна хотела приехать в гости к своему давнему товарищу, увидев новости в Сети, но телефонный разговор с Борисом успокоил ее, и она пригласила артиста к себе в замок», — рассказал Горох.

Также директор певца добавил, что Моисеев передвигается самостоятельно и может себя обслуживать. Кроме того, у него хорошая пенсия, также есть авторские отчисления за песни. Борис Моисеев успокоил фанатов, рассказав, что живет обычной жизнью и чувствует себя нормально.

Также певец подчеркнул, что давно не ведет концертную деятельность, сам он себя называет пенсионером, которому хочется покоя.

Ранее стало известно, что у российского певца, который с трудом справляется с последствиями инсульта, подозревают онкологию.