Манукян заявил, что России не за что оправдываться перед ЕС и США

Санкт-Петербург, 15 октября. Случаев, в которых Россия оказывалась якобы виноватой перед Европой и США, накопилось уже слишком много за последние годы. Но Москве не за что оправдываться перед Западом, заявил эксперт комиссии по СМИ Общественной палаты РФ Вадим Манукян в эфире пресс-центра Медиагруппы «Патриот».

Эксперт затронул тему новых санкций Евросоюза и Британии против Сергея Кириенко и Александра Бортникова за якобы отравление Навального.

«Что касается последних санкций, связанных с Навальным, то нужно прекрасно понимать, что нам пора начинать действовать на опережение. Потому что мы всегда отвечаем, а Европа и США к этому потихоньку привыкли. По итогу, мы остались с бутылочками Марии Певчих, в результате чего получили введение санкций против Российской Федерации и ее официальных лиц», — возмутился он.

Манукян подчеркнул, что на фоне истории с «отравлением» уже пора рассмотреть предложение о возбуждении в отношении самого Навального уголовного дела.

«Хотя бы по тому факту, что у официальных лиц Российской Федерации есть основания полагать, что он — сотрудник западных спецслужб, в частности ЦРУ (Центральное разведывательное управление США)», — заключил он.

Напомним, о становлении Навального в качестве «профессионального оппозиционера» ранее рассказывал доцент РАНХиГС Сергей Карнаухов, раскрывший многие детали начала карьеры «расследователя».

По его словам, Навальный стал фактически американским проектом еще в 2010 году, когда совместно с Марией Гайдар посетил посольство США в Москве. Вместе с ними был сотрудник Международного республиканского института Стивен Никс, который курировал программу «Школа муниципального депутата» в Кирове. На этой встрече и родилась идея учить Навального «как стать оппозиционером».

Для этого в США было подходящее заведение — Йельский университет, который провел обучение по полугодичной программе World Fellows. Именно тогда структурами США был заложен оппозиционный проект в России — Алексей Навальный.