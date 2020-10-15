Хилькевич порадовала подписчиков фотографией без бюстгальтера

Москва, 15 октября. Известная по сериалу «Универ» актриса Анна Хилькевич опубликовала в своем Instagram весьма откровенный снимок. На фотографии женщина запечатлена без лифчика, но в красном платье с сильно приспущенными плечами.

Игривая фотография знаменитости достаточно быстро собрала порядка 66 тысяч лайков и почти две сотни комментариев. Это не удивительно, ведь актриса предстала перед подписчиками в достаточно дерзком образе. Из-под приспущенного платья виднеется грудь Хилькевич, а на голове актрисы красуется прическа из зачесанных на бок светлых локонов.

При этом макияж знаменитости был весьма выдержанным и не отличался яркими цветами. Весьма откровенную публикацию женщина, как это и принято у некоторых пользовательниц данной социальной сети, сопроводила глубокомысленными рассуждениями.

В коротком описании к фотографии артистка успела порассуждать о «зеркальности» мира, способности человека «менять мысли» и его возможности меняться самому.

«Любой человек способен измениться. Но есть одно условие – он сам должен этого захотеть. А сделать это предельно просто», – заявила подписчикам знаменитость.

По словам девушки, человек получает то, что отправляет в этот мир. Если индивид постоянно раздражен, то он получает это в ответ от окружающих. То же самое происходит и с положительными эмоциями.

Стоит сказать, что подобные рассуждения могли собрать достаточно положительных отзывов. Некоторые подписчики актрисы даже сокрушались по поводу того, что очень трудно мыслить именно так, как мыслит Хилькевич.

Актриса уже не в первый раз радует фанатов демонстрацией своих форм. Как сообщалось ранее, недавно женщина удивила поклонников растительностью на своем теле.