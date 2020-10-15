Таролог предсказала судьбу внучатой племянницы Пугачевой

Москва, 15 октября. Таролог Марианна Абравитова уверена, что недавно родившуюся внучатую племянницу российской певицы Аллы Пугачевой ждет удивительная судьба. Об этом она рассказала в интервью Пятому каналу.

Накануне в Сети появилась информация о том, что сын младшего брата Пугачевой стал отцом во второй раз. Отмечалось, что девочка должна была родиться в сентябре, но процесс деторождения ускорился из-за того, что супруга Владислава Пугачева попала в реанимацию. Глава семейства сильно переживал, но малышка оказалась абсолютно здоровой.

«У нее интересная родовая линия, что не могло не отразиться на ее судьбе. Это будет человек амбициозный, не лишенный талантов. Она проживет яркую жизнь, наполненную творчеством в том числе. Но все же ее стезя — это бизнес», — заявила таролог.

Абравитова уверена, что малышка будет создавать эффективные бизнес-схемы, а также практиковать новый взгляд на способы получения заработка, когда вырастет. Она станет весьма состоятельным человеком и денежным донором.

«Ее амбиции возрастут до такого уровня, что она не сможет долго удерживаться на одной ступеньке. Всегда будет рваться вперед, рисковать», — считает эксперт.

Ранее известный музыкальный критик Сергей Соседов внезапно встал на защиту права заслуженной певицы Аллы Пугачевой носить мини-юбки и короткие платья. Примадонна продолжает радовать поклонников молодежными образами и фонтанирующей энергией.