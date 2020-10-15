ВОЗ указала на своевременные меры России против коронавируса

Москва, 15 октября. Главный специалист ВОЗ по реагированию на чрезвычайные ситуации Катрин Смолвуд заявила, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отметила быстрые и своевременные меры России в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Об этом Смолвуд сказала на брифинге Европейского регионального бюро ВОЗ в Копенгагене, передает ТАСС.

Специалист отметила, что Россия — это большая страна, власти которой принимают правильные меры для предотвращения роста заболеваемости COVID-19.

«Мы видели большие различия в разных ее частях. Да, с начала октября было значительное увеличение числа случаев, особенно в районе больших городов, мы к этому относимся серьезно, — регионы Москвы и Санкт-Петербурга. В то же время — и это то, что, как мы ожидаем, будет иметь последствия, — в этих местах были приняты меры», — обратила внимание специалист.

Катрин Смолвуд добавила, что в российских больницах выделяется большое количество мест для пациентов, у которых диагностировали коронавирус, а также указала на хорошо подготовленную систему здравоохранения.

«Людей попросили перейти на дистанционную работу, были проведены школьные каникулы, жителям напомнили об индивидуальных мерах, и было введено больше ограничений на собрания в общественных местах», — добавила эксперт.

Ранее сообщалось, что контроль за соблюдением перчаточно-масочного режима усилят в Москве. Ужесточенные меры профилактики опасного заболевания были введены по предписанию главного санитарного врача столицы.

Вирусолог и профессор НИЦЭМ имени Гамалеи Анатолий Альтштейн в разговоре с корреспондентом телеканала «360» рассказал о сегодняшней ситуации с коронавирусом в России.