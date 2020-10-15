МИД РФ указал на предвзятость ОЗХО в расследовании химатак в Сирии

Москва, 15 октября. Руководство Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) своими действиями показывает предвзятость политического характера относительно происходящего в Сирии. Об этом говорится в комментарии российского МИД.

Внешнеполитическое ведомство обратило внимание, что Москва всегда поддерживает проведение объективного расследования возможных фактов применения химоружия. В МИД констатировали, что деятельность Миссии по установлению фактов предполагаемого применения химического оружия в Сирии (МУФС) не отличается подобным стремлением.

В министерстве указали на тот факт, что МУФС почти всегда проводит расследование, даже не посещая место инцидента. Миссия нередко делает свои выводы, полагаясь на публикации в соцсетях и данные неправительственных организаций, связанных с террористами.

«Обращает на себя внимание и то, что Техсекретариат ОЗХО взял за правило выпускать тенденциозные доклады МУФС, приуроченные именно к заседаниям СБ ООН или руководящих органов ОЗХО. Не стали исключением и доклады по инцидентам в сирийских Алеппо и Саракибе», — сказано в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что указанные выше документы не подтвердили применение отравляющих веществ. Между тем российские военные, в том числе, предоставляли свидетельства о том, что боевики осуществили химическую атаку в сирийском Алеппо.