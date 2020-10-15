Милонов усмотрел в легализации марихуаны на Украине опасность для России

Легализация марихуаны на Украине несет непосредственную опасность для россиян, вынужденных жить по соседству с «наркодержавой». Об этом в интервью ФАН заявил депутат Государственной думы Виталий Милонов.

Ранее Михаил Подоляк, советник офиса президента Украины Владимира Зеленского, рассказал о вопросах, которые будут заданы гражданам страны в день местных выборов, 25 октября. Так, украинцам предложат ответить, хотят ли они введения пожизненного заключения за коррупцию в особо крупных размерах, сокращения количества народных депутатов до 300, создание свободной экономической зоны на территории Донецкой и Луганской областей, а также легализации каннабиса в медицинских целях — «для облегчения боли тяжелобольных».

Последний пункт особенно возмутил Милонова. По его словам, Украина, не имея возможности догнать Европу по экономическим показателям, пытается сделать это хотя бы по наркотизации населения, однополым бракам и эвтаназии.

«Это совершенная глупость: подобный вопрос не может быть поставлен на референдум, — убежден депутат. — Наркотики — это порок, и легализовать их ни в коем случае нельзя. В данном случае даже невинная, казалось бы, оговорка про «медицину» и «облегчение боли» открывает «воротца в ад» — за этим голосованием обязательно последует еще одно, которое разрешит использовать марихуану еще и в рекреационных целях».

Парламентарий предсказал Украине судьбу притона, куда будут стекаться страждущие из сопредельных стран, в которых наркотики все еще «справедливо запрещены».

«Центром проституции и порноиндустрии эта страна уже становится, — заявил собеседник ФАН. — Теперь к ее «регалиям» добавится еще и «слава столицы наркотуризма».

По словам Милонова, опыт украинских выборов уже показал, что их результат мало зависит от реальной воли народа. Он убежден, что точно так же произойдет и с «опросом», который Зеленский и его команда «втюхивают» населению под шумок местных выборов.

«Дело в том, что президенту Украины очень хочется продемонстрировать идентичность общественных трендов в его стране общеевропейским, — объяснил депутат. — Вопрос ведь совершенно не в том, чтобы разрешить использование наркотиков в медицинских целях — это уже давным-давно происходит! Причем даже с более серьезными веществами, чем каннабис! Так что настоящей целью устроителей «референдума» является получение индульгенции на повсеместное использование наркотиков и возможность продажи их любому желающему человеку».

Парламентарий отметил, что Украина, не имеющая собственной промышленности и вынужденная выращивать на своей территории агрокультуры вроде подсолнечника, кукурузы и картофеля, с удовольствием «дополнит свой ассортимент наркотиками».

«Помидоры и огурцы не дают такой прибыли, как марихуана», — подчеркнул собеседник ФАН.

Вместе с тем Милонов убежден, что легализация каннабиса на Украине обязательно станет угрозой национальной безопасности для России — у двух стран, несмотря на разногласия, все еще остались обширные «человеческие» связи, которые могут дать толчок к «проникновению наркотиков» на территорию нашей страны.