Жителю Тольятти грозит 15 лет тюрьмы за связь с 12-летней школьницей

Тольятти, 15 октября. Полицейские задержали 25-летнего жителя Тольятти за связь с 12-летней девочкой. Семья школьницы была в курсе этих отношений, но не имела ничего против, даже наоборот. Смотреть на происходящее со спокойным сердцем не могла только двоюродная сестра современной Лолиты. Теперь растлителю грозит до 15 лет лишения свободы. Об этом сообщает канал «360».

Влюбленные не скрывали своих близких отношений, которые длились целый год, от окружающих. Молодой мужчина помогал семье своей девушки финансово — родители нимфетки оказались пьющими и от лишних денег не отказывались. Знали об этой связи и родители парня, но их тоже ничего не смущало. Единственным человеком, кого эта история не оставила равнодушным, оказалась двоюродная сестра девочки, которая раньше с родственницей практически не общалась. Именно она около трех месяцев назад написала заявление в полицию.

На следующий день ранним утром молодого человека забрали из его квартиры и поместили в СИЗО. Ему предъявлено обвинение в изнасиловании несовершеннолетней. Его возлюбленная утверждает, что у них все было по обоюдному согласию. Однако ее слова не имеют никакого значения.

«Может быть, оно и было по обоюдному согласию, но ребенка 11 лет очень легко убедить в том, что это все нормально, что так и должно быть. Тем более что родители неблагополучные, пьянствуют, злоупотребляют алкоголем, и никакого положительного примера в ее жизни не было», — говорит тетя девочки, которая тоже вмешалась в ситуацию.

Известно, что тетя школьниц обратилась в передачу «Мужское и женское», которая идет на Первом канале.

Тем временем мама обвиняемого убеждена, что девочка, из-за которой ее сын оказался за решеткой, обещает ждать его из тюрьмы. Тогда как родственники самой школьницы рассказывают, что у нее уже есть новый парень, который успел отслужить в армии.

В рамках следствия девочке должны будут назначить психолого-психиатрическую экспертизу, чтобы понять, действительно ли половые отношения с 25-летним мужчиной были добровольными. Если психологи подтвердят, что девочка отдавала себе отчет в происходящем, статью могут заменить на более мягкую. В настоящее время решается вопрос о лишении родителей 12-летней любительницы мужчин постарше родительских прав.