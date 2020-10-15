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Британия «отравила» Скрипаля за фальсификацию «русского досье» Трампа

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Британия «отравила» Скрипаля за фальсификацию «русского досье» Трампа

Москва, 15 октября. Директор Института политических исследований, член Общественной палаты РФ Сергей Марков считает, что провокация с отравлением Сергея Скрипаля была организована британскими спецслужбами.

По мнению эксперта, Запад не хотел, чтобы всплыли подробности участия Скрипаля в работе над фальсифицированным так называемым «русским досье» президента США Дональда Трампа, которое было использовано оппонентами против него.

«Сергей Скрипаль был «полуотравлен», а фактически спрятан британскими спецслужбами, чтобы скрыть фальсификацию «русского досье Трампа», которую организовал Кристофер Стив — начальник Сергея Скрипаля. И Скрипаль был главным, кто писал этот сфальсифицированный доклад», — заявил Сергей Марков в эфире Медиагруппы «Патриот».

По словам эксперта, спецслужбы США и Великобритании стали активно использовать в информационных войнах против России историю с отравлением после того, как им удалось взять контроль над международной Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО). 

«В ОЗХО два года назад произошел переворот, и ее секретариат стал полностью захваченным спецслужбами США и Великобритании. Все это знают, и когда кто-то ссылается на решение ОЗХО — это новая форма лжи такая», — отметил Сергей Марков.

Именно поэтому для очередной дискредитации России в глазах мирового сообщества была использована отработанная история с фальшивым отравлением и с дальнейшим механизмом наложения санкций.

«Для меня очевидно, что Навальный был отравлен британскими спецслужбами, и главным организатором там была Мария Певчих — хорошо известный агент британских спецслужб», — заявил директор института политических исследований.

В связи с этим член Общественной палаты РФ удивляется медлительности российских правоохранительных органов, которые до сих пор не объявили Марию Певчих в международный розыск.

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