Вирусолог рассказал об особенностях разработанной в Крыму вакцины от COVID-19

Севастополь, 15 октября. Крымские вирусологи разработали собственную вакцину от COVID-19. Об этом в эксклюзивном интервью корреспонденту ФАН рассказал доцент кафедры биохимии Крымского федерального университета им. Вернадского, кандидат биологических наук Владимир Оберемок.

Эксперт постарался объяснить понятным ненаучным языком, как будет работать вакцина.

«Принципиальное отличие нашей вакцины в том, что она не на основе «Вектора». Наша вакцина создана на основе олигонуклеотида (короткий фрагмент ДНК или РНК. – Прим. ФАН), который сочетает в себе такие части, которые будут сразу активизировать как врожденный иммунитет, так и специфический иммунитет против коронавируса», — пояснил Оберемок корреспонденту ФАН.

Помимо этого, крымская вакцина отличается от уже имеющихся аналогов способом применения — ее необходимо вдыхать.

Также Оберемок подчеркнул, что на сегодняшний день все разработки ведутся собственными силами Крымского федерального университета, и для дальнейших разработок требуется дополнительное финансирование. Точная сумма пока неизвестна, но, по словам специалиста, она будет сопоставима с той, в которую обошлась разработка и внедрение в производство вакцины «Спутник V».

По его мнению, конкуренция среди вакцин положительно скажется на качестве препарата и позволит наиболее эффективно решать возникающие задачи в конкретных ситуациях.

Отметим, что к настоящему моменту в России созданы и уже получили регистрацию две вакцины от коронавируса. Это вышеуказанная «Спутник V», разработанная НИЦЭМ имени Гамалеи, второй препарат называется «ЭпиВакКорона» — разработка экспертов новосибирского центра «Вектор». Известно, что в настоящее время специалисты Центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова РАН также работают над созданием живой вакцины от коронавирусной инфекции.