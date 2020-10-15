Пользователи Instagram обнаружили фото Павла Воли в компании незнакомых девушек

Москва, 15 октября. Пользователи Instagram заподозрили знаменитого резидента Comedy Club Павла Волю в измене жене Ляйсан Утяшевой. Виной всему странные фото, которая опубликовала некая девушка, пишет издание «Вокруг ТВ».

На одном снимке можно видеть селфи этой незнакомки со своей подругой, а на втором — Волю, который дремлет за столом, находясь, кажется, в нетрезвом состоянии.

«Как все хорошо начиналось и как все закончилось», — написала она в описании к фото.

Публикация тут спровоцировала массу предположений и слухов.

«Изменяет Утяшевой?» — решили некоторые пользователи.

Что эта за девушки, и почему Воля проводит время в их компании, пока неизвестно. Сам Павел на эти подозрения в неверности не отреагировал. Не давала никаких комментариев и его жена Ляйсан Утяшевой.

Напомним, с Утяшевой Воля связал свою жизнь в 2012 году. Сейчас у пары двое детей: сын Роберт и дочь София. Многие считают их образцовой парой и отказываются верить, что у Павла могут быть какие-то интриги на стороне.