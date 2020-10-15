Курорт в США заплатит 100 долларов приезжающим туристам

Москва, 15 октября. Курортный город в американском штате Колорадо готов заплатить 100 долларов туристам, которые выберут этот населенный пункт для отдыха. Об этом сообщает Travel and Leisure.

Отмечается, что городок славится своими живописными видами, минеральными источниками и роскошными гостиницами.

Издание отмечает, что получить денежное поощрение за посещение курорта смогут не все, а только первая тысяча туристов. Чтобы стать обладателем бонуса, необходимо также забронировать номер в одном из отелей.

После этого отдыхающему будет вручена специальная карта с соответствующей суммой, которую можно будет потратить в местных магазинах, ресторанах, а также развлекательных заведениях.

Также с ее помощью можно оплатить экскурсии, поездку на рафтинг, спа-процедуры. Подчеркивается, что специальное предложение действует только до 30 ноября.