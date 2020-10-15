Главы МИД России и Турции обсудили ситуацию в Карабахе

Москва, 15 октября. Глава МИД РФ Сергей Лавров провел телефонный разговор с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу, в ходе которого стороны обсудили ситуацию в Ливии, Сирии и на Украине. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

Лавров и Чавушоглу уделили особое внимание эскалации конфликта в Нагорном Карабахе.

«Министры подчеркнули безальтернативность мирного урегулирования проблемы», — сообщили в МИД РФ.

Кроме того, министры подчеркнули необходимость неукоснительного выполнения заявления глав МИД РФ, Азербайджана и Армении, которое было принято по итогам переговоров в Москве 10 октября. Дипломаты отметили важность незамедлительного прекращения огня и согласования механизмов контроля за его соблюдением.

Также в ходе беседы была затронута ситуация в Сирии и Ливии и выполнение резолюций СБ ООН. Кроме того, Лавров и Чавушоглу обсудили ситуацию на Украине и выполнение Минских соглашений.

В ночь с 9 на 10 октября в Москве состоялись многочасовые переговоры, в ходе которых Армения и Азербайджан заключили перемирие. Стороны договорились прекратить огонь, провести обмен пленными и телами погибших. Но обстрелы вскоре возобновились. Ереван и Баку стали обвинять друг друга в уничтожении военной техники.