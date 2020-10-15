Политолог считает, что Европа превратила в «шабаш» расследование дела MH17

Москва, 15 октября. Политолог Павел Данилин заявил, что Европа сделала все возможное для того, чтобы расследование трагедии с малайзийским Boeing MH17 превратилось в настоящий шабаш. Об этом пишет Nation News.

По словам эксперта, именно поэтому Россия приняла решение покинуть трехсторонние консультации. Данилин добавил, что выход из формата консультаций по делу малайзийского рейса вряд ли что-то изменит в ходе расследования. Как отметил политолог, канал по расследованию у Москвы сохранился, а также «малайзийская сторона имеет множество вопросов по расследованию к Нидерландам».

«У нас останутся источники, которые будут сообщать о происходящем. Я бы не стал здесь искать и видеть серьезные риски. У нас действительно есть возможность получения информации по другим каналам», — обратил внимание собеседник издания.

Он отметил, что задача РФ — показать, что игнорирование ее запросов и политический шантаж не останутся без ответа.

«Если товарищи из Европы считают, что можно без реальных доказательств заниматься очернением нашей страны — флаг им в руки, электричку на встречу. Участвовать в этом шабаше мы не собираемся», — объяснил Данилин.

Ранее сообщалось, что Россия считает невозможным дальнейшее участие в консультациях с Австралией и Нидерландами по катастрофе малайзийского Boeing.