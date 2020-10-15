Женщина подсыпала в кофе коллег снотворное, чтобы сохранить должность

Бра (Италия), 15 октября. Женщина девять месяцев в тайне поила коллегу на работе кофе и добавляла в напиток транквилизатор. Теперь ей грозит четыре года тюрьмы. Об этом сообщает интернет-издание Daily Mail.

Инцидент произошел в итальянском городе Бра. Марианджела Серрато подсыпала в кофе своей конкурентки на профессиональном поприще снотворные и седативные препараты. Она полагала, что руководство уволит сотрудницу за слабую продуктивность и сонливость. Жертва заподозрила неладное, когда, возвращаясь очередной раз с работы, врезалась в дерево.

После происшествия женщина провела некоторое время дома и заметила, что сонливость и другие симптомы исчезли. Поэтому она предположила, что причина ее состояния в кофе, который она регулярно употребляла на работе. Вернувшись в трудовые будни подозрения пострадавшей усилились, когда Серрато начала настаивать, чтобы женщина купила порцию бодрящего напитка.

«И все-таки я принесу тебе чашечку капучино. Как кофе может тебе навредить?» — не унималась коллега.

Сотрудница приняла предложение коллеги, но пить напиток все же не стала, она отнесла жидкость в лабораторию для анализа. После получения результатов экспертизы женщина обратилась в полицию. Правоохранители проследили за 53-летней злоумышленницей и установили, что она регулярно покупала кофе для коллег и постоянно подсыпала в напиток транквилизаторы.

Несмотря на доказательства, женщина свою вину признавать отказывается и надеется обжаловать приговор.