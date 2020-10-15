Красный прилив ушел с Камчатки и до следующей осени не появится

Полмесяца российские ученые из различных НИИ страны, Росприроднадзор, Роспотребнадзор делали замеры воды, почвы и мониторили состояние залива у Халактырского пляжа. Вывод на данный момент однозначный: в массовой смерти морских животных виноват красный прилив, как называют цветение одноклеточных водорослей, крайне редкое для нашей страны явление. ФАН решил разобраться, повторится ли в скором времени красный прилив и можно ли как-то его предотвратить.

Изучение

Источник в администрации Камчатского края рассказал, что еще в разгар гибели животных, когда надзорные ведомства проводили анализы воды и грунта, все они показали отсутствие огромных превышений.

«Были [превышения] в районе устья реки Халактырки, но они не были катастрофическими, — говорит источник. — Максимум в пять раз, с учетом размыва это ничто. Да и они постоянные, не только в этом году. Не могли они повлиять на животный мир».

Несмотря на то, что уже доказан факт того, что ни предприятия, ни корабли не повлияли на массовую гибель животных, местное отделение Росприроднадзора назначило внеплановую проверку в отношении предприятий, работающих на Камчатке.

Роспотребнадзор тоже отметил небольшое превышение по некоторым показателям, например по нефтепродуктам, но ведомство подтвердило выводы Росприроднадзора: найденная концентрация указанных веществ не может являться причиной острого раздражающего действия на наружные кожные покровы и слизистую человека. То есть несколько проверок доказали, что токсичные выделения в воде — результат цветения одноклеточных водорослей, природного характера. Так называемые красные приливы.

Камчатку спас шторм

Чтобы выяснить, почему токсичные выделения снижаются и возможно ли повторение красных приливов, ФАН связался с ученым, морским биологом Александром Семеновым.

«Во-первых, там сейчас погода изменилась — вода перемешивается, — объяснил он. — Во-вторых, сезон цветения водорослей закончился. Оно происходит, когда совпадает ряд факторов. Это уже было, правда, давно — в 1945, 1973 годах. А так обычно в том регионе условия не так хорошо совпадают. Водоросли цветут в сентябре, а если обычно там в сентябре уже есть холодная вода, шторма, то цветение не начинается. Но в этом году и вода была теплее, и без штормов. Сезон цветения водорослей совпал с хорошими условиями, которые привели к не самым приятным последствиям. Но все это носит временный характер, пока условия сохраняются. Как только они исчезают, с ними исчезают и водоросли — у них довольно короткая жизнь. И все условия, при которых происходит замор животных, нарушаются с первым же штормом».

По словам эксперта, даже если на Камчатку снова придут благоприятные условия, то к этому моменту закончится цикл размножения водорослей и теплая погода уже не грозит морским животным. Но до следующего сентября. Повторится или нет в следующем году красный прилив, будет зависеть опять от того факта, сложатся ли для этого благоприятные условия.

«Предсказать очередное цветение можно заранее, — объясняет ученый. — Японцы уже в этом деле наловчились. У них красные приливы довольно часто бывают. Они замечательно изучили, какие факторы на это влияют, и пытаются или опережать, или предсказывать. Есть даже целая ассоциация, международная команда, которая отслеживает красные приливы. Мы этим не занимались, так как у нас крайне редко бывают хорошие условия для размножения этих водорослей. Но теперь будем отслеживать».

Напомним, в начале октября серферы Камчатского края пожаловались в соцсетях на качество воды у восточного побережья. Потом в Интернете появились фотографии с десятками выброшенных на пляж морских животных. Greenpeace раздул эту историю до фантастических размеров, даже не разобравшись в теме — обвинив попутно все ведомства Российской Федерации. Администрация Камчатского края назначила проверку по факту гибели животных и взяла ситуацию под свой контроль. Как позднее выяснилось, причина гибели животных носит природный характер.