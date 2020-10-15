Политолог Марков не исключил попытку госпереворота сторонников Навального

Санкт-Петербург, 15 октября. Директор Института политических исследований, член Общественной палаты РФ Сергей Марков не исключил попытки сторонников Алексея Навального устроить госпереворот в России. Об этом он заявил в эфире Медиагруппы «Патриот» на тему «Образ России за рубежом. Почему мы проигрываем информационные войны?».

Марков уверен, что в условиях информационной войны, которая ведется против России как на международной арене, так и внутри страны, российское государство совершает преступную беспечность, позволяя недружественным силам контролировать российские СМИ и иметь сторонников в российских элитах.

«Я считаю, что Алексей Навальный является не российским политиком, а прежде всего агентом иностранных политических центров. Он не агент спецслужб, а агент политических центров, которые ведут гибридную войну против России, с целью нанести ей максимальный ущерб. В этом смысле он проводит политику в интересах врагов России», — заявил Сергей Марков.

По мнению политолога, основная угроза для российской государственности исходит от агрессивных центров влияния за рубежом, которые ведут гибридную войну против России и имеют большое количество агентов влияния в среде российской правящей элиты.

«Во-первых, проблема не в Навальном, а в тех политических центрах, которые ведут гибридную войну против России. И второе, что у этих политических центров есть большое количество сторонников в российском обществе, и прежде всего в органах власти и СМИ. Большинство россиян, порядка 90%, считают Алексея Навального агентом врагов России, но в элитах это отношение совсем другое. И российская высшая государственная власть не проводит чистку от сторонников Навального, то есть сторонников врагов России», — обращает внимание директор Института политических исследований.

Член Общественной палаты РФ считает, что количество, возможности и структура организации сторонников Навального таковы, что они могут пойти на госпереворот в России.