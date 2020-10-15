Армения заявила о готовности выполнять договоренности по Карабаху

Ереван, 15 октября. Армения готова сделать шаги в сторону реализации договоренностей, о которых Ереван, Баку и Москва условились в рамках встречи глав МИД по Карабаху. Заявление сделал руководитель армянского кабмина Никол Пашинян, сообщает РИА Новости.

Премьер обратил внимание, что речь идет о документе, который одобрили министры трех указанных государств. По его мнению, там прописаны реальные шаги для того, чтобы дать основу началу мирных переговоров по урегулированию ситуации в Нагорном Карабахе.

Глава кабмина подчеркнул, что Армения рассматривает компромиссы, но только в той же пропорции, в какой готов пойти на них Азербайджан.

Ситуация в Нагорном Карабахе остается «накаленной» с 27 сентября. Баку и Ереван с помощью танков и самолетов пытаются решить давний территориальный спор. Проблема относительно принадлежности данного региона обострилась еще в конце 80-х годов.