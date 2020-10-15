Цви Маген объяснил, почему Израиль не будет вводить санкции против России



Санкт-Петербург, 15 октября. Политолог, специалист по России и Ближнему Востоку Цви Маген в эфире пресс-центра Медиагруппы «Патриот» рассказал, почему Израиль не будет вводить санкции против России.

Старший научный сотрудник Института исследований национальной безопасности при Тель-Авивском университете, бывший посол Израиля в России и на Украине Цви Маген стал гостем эфира на тему «Образ России за рубежом. Почему мы проигрываем информационные войны?».

«Хочу напомнить, что Израиль очень давно не присоединялся ни к каким санкциям против России. Но это отдельный вопрос. Россия и Израиль придерживаются очень непростых принципов взаимоотношений. У каждой есть свои проблемы и свои интересы», — заявил Цви Маген.

Специалист по России и Ближнему Востоку объяснил, что Израиль придерживается собственных взглядов.

«И то, что делают партнеры Израиля — США и Европа — сам Израиль позволяет себе этого не делать. Во многих антисанкциях России Израиля нет», — сообщил политолог.

Цви Маген также рассказал, что Россия относится очень щепетильно к вопросам взаимоотношений с Израилем. По мнению эксперта, «это взаимно».