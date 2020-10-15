Алибасов-младший перестал общаться с отцом из-за «пиарного заговора»

Бари Алибасов-младший признался ФАН, что серьезно поссорился с отцом из-за «пиарного заговора», который тот провернул вместе со своей женой Лидией Федосеевой-Шукшиной.

Сын известного советского и российского музыканта и продюсера в эксклюзивном интервью Федеральному агентству новостей рассказал о том, почему сейчас не общается с отцом, и о том, смог ли он бы его «грохнуть».

— Бари, стало известно, что злополучная квартира, подаренная в свое время Лидией Николаевной Бари Каримовичу, снова принадлежит ей. Что скажете?

— Я уже неделю не общаюсь с папой — уехал к жене и дочке. Так что вообще не знаю, что там у него творится.

Мы с отцом очень сильно поругались. Они то разводятся, то не разводятся. У меня сложилось впечатление, что вся эта история вокруг квартиры — это его с Лидой придумка, как на старость денег заработать. Но мне очень жаль, что я об этом не знал.

— Он должен был поставить вас в известность, правильно я понимаю?

— Да, я думал, что, если вдруг у отца будет тайный пиарный заговор с Лидой, как прокрутить страну на пальце, я об этом буду в курсе. Как главный зачинщик всех скандалов вокруг папы (смеется). Но, оказывается, нет. Оказывается, старички находятся совсем на другом уровне мастерства. И, как истинные императоры, даже приближенных не погружают в свои замыслы.

Поэтому я думаю, что они потом еще что-то отчебучат. Но, учитывая, что меня они в свои информационные войны не посвящают, я абстрагировался [от всего этого] и уехал заниматься своей семьей.

— Итак, что главное из того, что вы сказали, мы можем написать?

— Как сказал дословно, так и напишите: «Алибасов-младший обиделся на отца за то, что тот он не рассказал обо всех своих пиар-планах с Лидой».

Я обиделся на папу, потому что они меня не посвятили в свои планы. Поэтому пускай теперь зарабатывают вдвоем!

— Ваш отец тут сказал, что вы, дескать, можете его «грохнуть», если он вдруг сам подарил бы свою недвижимость супруге. Чем ответите?

— Ну, мне это невыгодно (смеется). Потому что только половина квартиры отца принадлежит ему. Так что сначала он еще должен оформить обратно на себя другую половину.

А так, на данный момент мой папа — в нищете. Потому что квартира в Новой Москве, которую ему подарила Лида, насколько я понимаю, остается у нее. У группы «На-На», думаю, не будет много концертов из-за коронавируса. И, повторюсь, половина отцовской квартиры не на него оформлена.

Поэтому отец — без средств к существованию. Зато он в любви, которая, непонятно, то ли любовь, то ли возможность отжать друг у друга часть наследства. И в итоге вся эта история превращается…

— Неужели Бари Каримович вообще ничего не имеет? Ничего не заработал, не скопил за всю свою жизнь?

— Да, ему сейчас практически нечего мне оставить. Вот когда восстановит свое владение своей же квартирой и когда запустит финальный продукт группы «На-На», ну, как финальный — они каждые пять лет делают какой-то финальный продукт...

Можно же что-то сотворить интересное с группой для того, чтобы восстановить старые доходы. Потому что, пока коронавирус, есть возможность сделать что-то новое. Пока же отец настолько нищ и беспомощен, что убивать его было бы очень глупо (смеется).

Ранее Бари Алибасов-старший в интервью изданию «СтарХит» признался, что если он вдруг решил бы переписать свою недвижимость на Лидию Федосееву-Шукшину, то сын бы его «грохнул».