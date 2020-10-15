Цви Маген объяснил отсутствие конфликтов между РФ и Израилем

Москва, 15 октября. Сотрудник Института исследований национальной безопасности при Тель-Авивском университете, бывший посол Израиля в России Цви Маген объяснил, почему между двумя странам нет конфликтов.

Эксперт назвал очевидные причины дружбы государств, напомнив, что в прошлом были совершены ошибки во время советского вмешательства на ближнем Востоке.

«Наломали дров. Не надо этого делать. Это одно, но не основное. Второе. Действительно, у российского руководства нет антиизраильских или антиеврейских интересов, это я однозначно подчеркиваю. И нет интересов у Израиля конфликтовать с Россией из-за разных там проблем, если Россия не рассматривает Израиль как объект или самоцель. Естественно, надо найти выход из этого положения. И нашли», — заявил экс-дипломат в эфире Медиагруппы «Патриот».

Цви Маген также объяснил, что никто не может стать причиной конфликта двух государств.

«Несмотря на то, что присутствуют недруги Израиля, типа Ирана и даже Турции, на сегодняшний день, я даже не говорю об Хезболле, ИГИЛ1 (запрещенная в РФ террористическая организация) и обо всем вместе взятом. Россия и Израиль нашли общий язык. Я ставлю это в пример. И, действительно, это нормальное решение. Несмотря на то, что России постоянно указывают на ее негативное поведение, страна является приверженцем своего мнения, а Израиль своего. И это, несмотря на все окружение, потому что, помимо восточного окружения, существует еще и западное, которое рассматривает присутствие России соответственно. Но, мы как-то сосуществуем», — прокомментировал политолог.

1 Организация запрещена на территории РФ.