Молодая жена Петросяна случайно показала округлившийся живот

Москва, 15 октября. Молодая супруга юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова опубликовала в Instagram фото с округлившимся животом. Подписчики предположили, что скоро в семье будет еще одно прибавление.

Совсем недавно стало известно, что шоумен и его бывшая помощница стали родителями мальчика по имени Ваган. Некоторое время они скрывали эту новость от общественности, однако потом сделали громкое заявление через социальные сети. По словам Брухуновой, она сама выносила ребенка, однако при этом ходят слухи о том, что звездная пара воспользовалась услугами суррогатной матери. Пока жена юмориста, предположительно, вынашивала ребенка, никто не замечал изменения в фигуре будущей матери. Сама же Брухунова утверждает, что носила свободную одежду, чтобы скрыть признак беременности.

Женщина заявила, что не против произвести на свет для Петросяна еще одного ребенка, причем, желательно, девочку. Теперь же многие уверены, что Брухунова уже вынашивает малыша. Ведь на одной из фотографий может показаться, что живот знаменитости увеличился в размерах.

Супруга Петросяна опубликовала свое селфи в зеркале, на котором она предстала в длинной белой шубе и светлом костюме. Многие пришли к выводу, что между полами верхней одежды Брухунова случайно показала округлившийся живот. Сразу же поднялась волна слухов, однако соответствуют ли они действительности – сложно сказать. Вполне возможно, что складки одежды просто не очень удачно распределились по фигуре.

Однако многие фанаты сомневаются в материнских качествах супруги Петросяна. Как сообщалось ранее, недавно Брухунова решила подшутить над сыном, тем самым вызвав недовольство подписчиков.