Кличко предложил евреям молиться за своих врагов

В День защитника Украины, 14 октября, киевская мэрия направила главному раввину города письмо с указанием «молиться за украинскую армию и защитников страны всех поколений». Местные евреи были не просто оскорблены, но пришли в ярость. В этом их поддержали российские единоверцы. Корреспондент ФАН передает из Киева.

На днях главный раввин Киева и Украины Моше Реувен Асман получил письмо из мэрии столицы. В нем градоначальник Виталий Кличко дал еврейской общине указание, как нужно провести День защитника Украины.

«Согласно указу президента Украины, просим вас сориентировать религиозные общины Киева на проведение молебнов за украинскую армию и защитников Украины», — сказано в письме Кличко, направленном евреям главой департамента культуры мэрии Диной Поповой.

Примечательно, что просьба чиновников об «ориентации» означала, что евреи Киева должны совершить такой молебен первыми и тем самым подать пример другим верующим города.

Первым, узнав о содержании письма, публично возмутился Эдуард Долинский, директор Украинского еврейского комитета.

«Киевским евреям предложили помолиться за ОУН-УПА1 (организация запрещена в России. — Прим. ФАН)! Киевская мэрия рекомендует еврейским общинам провести в день создания ОУН-УПА молебен с «целью почтения защитников Украины всех поколений». Под фразой «защитники всех поколений» подразумеваются: Богдан Хмельницкий, Симон Петлюра, Степан Бандера и Роман Шухевич, ОУН-УПА. Напомню, праздник был установлен [бывшим президентом Украины Петром] Порошенко в 2014 году по инициативе [экс-главы Института нацпамяти Владимира] Вятровича как замена 23 Февраля, — заявил он. — Похоже, идеологи украинского «патриотизма» достигли нового уровня безнравственности. Эта директива Кличко кажется, скорее, выдумкой, чем чем-то реальным, настолько все в ней абсурдно и даже как-то злорадно».

Возмущение еврейских лидеров дремучестью Кличко и его команды абсолютно понятно. Таже ОУН-УПА активно участвовала в холокосте, а в массовых расстрелах в Бабьем Яре не принял участия ни один немец — все они велись руками украинских полицаев. Прекрасно помнят в еврейской общине Украины и массовые казни, которые устраивали в Гражданскую войну войска атамана Петлюры. Крайне негативно относятся евреи и к фигуре Богдана Хмельницкого. В 1648 году, во время казачьего восстания против власти Речи Посполитой, казаки Хмельницкого вместе с крымскими татарами учинили по всей Украине массовую резню евреев. Тогда погибли десятки тысяч человек. Кроме того, те же казаки Хмельницкого охотно занимались работорговлей — они продавали красивых еврейских детей и девушек на невольничьи рынки Крымского ханства.

Свое возмущение инициативой киевской мэрии высказал и президент Федерации еврейских общин России Александр Борода.

«Дико, что в стране, считающей себя «демократическим европейским государством», госструктуры позволяют себе указывать верующим, за что и когда молиться. Но даже вмешательство в религиозные дела — не главная проблема. Гораздо хуже, что власти Киева совершенно не учитывают исторический контекст. Мы видим, что героизация преступников, публичное оправдание их злодеяний дошли на Украине до наивысшего градуса цинизма», — отметил он.

Собеседник ФАН сообщил, что установленный указом Порошенко День защитника Украины исторически связан и с Днем украинского казачества, и с Днем основания «Украинской повстанческой армии» (УПА) (организация запрещена в России).

«Уже этих фактов достаточно, чтобы понять: просьба Кличко сочетает противоречащие друг другу понятия. Мы называем погромы, организованные по приказу Богдана Хмельницкого, первым холокостом украинского еврейства, но они были далеко не единственными. История Украины знает десятки трагедий — от небольших инцидентов до таких крупных, как Уманская резня во время восстания казаков, Колиивщина, — перечисляет он. — Возглавляемая Симоном Петлюрой армия в Гражданскую войну жестоко истребляла еврейское население. По данным Красного Креста, в ходе геноцида в 1919 году было убито более 50 тысяч евреев. Это случилось еще задолго до установления диктатуры нацистов в Германии, внедривших политику «окончательного решения еврейского вопроса».

Глава ФЕО напомнил, что Петлюру застрелил в эмиграции, в Париже, Шалом Шварцбард, потерявший всю семью во время погромов, и французский суд оправдал его. Такова судьба одного из «героев» современной Украины, за которого Кличко просит молиться.

«Во время Второй мировой войны после ужасающего Львовского погрома в каждую годовщину смерти Петлюры немецкие оккупанты на Украине поощряли убийства евреев в качестве «кровавой мести». Эти зверства творили националисты, борцы за «Украину для украинцев». Почти все члены ОУН-УПА начинали «карьеру» в немецкой полиции, вступали в спецподразделения Третьего рейха вроде батальона «Нахтигаль». Руки этих людей даже не по локоть — по плечи в еврейской крови, — заявил Александр Борода. — Мы всегда резко осуждаем тех, кто из убийц делает героев, бесстыдно переписывает историю на глазах еще живых свидетелей, жертв и потомков жертв, а также осуждаем тех, кто отрицает документально доказанные факты, предпочитая им мифы. Но рекомендация киевской мэрии еврейским общинам — это новый уровень безнравственности украинской «патриотической» идеологии».

Политолог Армен Гаспарян назвал рекомендацию Кличко евреям «триумфом политической шизофрении».

«Во-первых, сам Богдан Хмельницкий в гробу бы перевернулся от того, что его поставили в один ряд с людьми, которые ненавидели Россию всеми фибрами души. Потому что этот человек в чем-то был катализатором объединения Украины с Россией, — отметил он. — Еще более странна, конечно, рекомендация еврейским организациям «почтить светлую память Бандеры и Шухевича», учитывая, что эти «герои» лично организовывали еврейские погромы и казни на Украине. Я, конечно, понимаю, что в Киеве царит тотальная политическая шизофрения, но даже на таком фоне эта история выглядит выдающейся».

Справка

Симон Петлюра — украинский политический деятель времен Гражданской войны 1918–1921 годов, организатор и вдохновитель серии жестоких еврейских погромов. Степан Бандера в годы Второй мировой возглавлял ультраправую «Организацию украинских националистов». За годы немецкой оккупации Украины «боевое крыло» ОУН1 — Украинская повстанческая армия — в сотрудничестве с войсками Гитлера уничтожило в стране десятки тысяч евреев и поляков.

1 Организация запрещена на территории РФ.