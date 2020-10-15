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Пашинян обвинил Турцию в переброске в Карабах наемников из Пакистана

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Пашинян обвинил Турцию в переброске в Карабах наемников из Пакистана

Ереван, 15 октября. Турция использует в Нагорном Карабахе не только собственных военных, но и спецподразделения армии Пакистана, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, пишет РИА Новости. 

Ранее Пашинян указывал на то, что Турция использует в Карабахе членов террористических группировок, которых вербует в Сирии и на собственном воздушном транспорте доставляет их в зону конфликта.

Премьер Армении убежден, что Анкара занимается подстрекательством войны в Карабахе. Он указывал на то, что боевые действия в регионе не начались бы, если бы Турция была не готова в них участвовать. 

«Происходящее нужно рассматривать в контексте политики Турции в Средиземноморье, в Сирии, в Ираке, в отношениях с Грецией, в отношениях с Кипром», — уверен Пашинян.

Пашинян обвинил Турцию в переброске в Карабах наемников из Пакистана

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