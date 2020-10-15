Малькевич предложил перенять практику США по преследованию иноагентов

Санкт-Петербург, 15 октября. Председатель комиссии по СМИ Общественной палаты РФ, президент Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич считает, что российским законодателям нужно перенять практику США по преследованию иноагентов. Об этом общественник заявил в эфире Медиагруппы «Патриот» на тему «Образ России за рубежом. Почему мы проигрываем информационные войны?».

Малькевич предложил принять закон, аналог американского закона Логана, который жестоко карал бы псевдооппозиционеров, которые превратили общественно-политическую деятельность в способ личного обогащения и выступают с призывами к западным странам нанести ущерб России в той или иной форме.

«Сейчас какие-то граждане нашей страны выезжают за рубеж и говорят: здравствуйте, я вот списочек принес людей, этих людей нужно под санкции, а этих, когда они приедут в Турцию отдыхать — арестовать, пытать и выдать США. Эти люди откровенно на глазах у всех торгуют своей страной, а мы никак на это не реагируем», — высказал удивление Александр Малькевич.

По мнению президента Фонда защиты национальных ценностей, принятый в РФ закон об иноагентах на практике не достигает тех целей, ради которых он принимался.

«В России закон об иностранных агентах не работает. Вот составил Минюст список СМИ-иноагентов, список НКО-иноагентов, а что дальше? Их жизнь после этого не усложнилась никак. Закон о физлицах-иноагентах тоже так и не удалось реализовать на практике», — продолжает Малькевич.

Председатель комиссии по СМИ Общественной палаты РФ обращает внимание на демократическую Америку, где за подобное интервью, которое оппозиционный блогер Алексей Навальный дал немецкому изданию Spiegel, получил бы реальный тюремный срок как иностранный агент.