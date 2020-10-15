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Евпатория сохранит уникальные трамваи, созданные не по «русскому стандарту»

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Евпатория сохранит уникальные трамваи, созданные не по «русскому стандарту»

Евпатория, 15 октября. Знаменитый Евпаторийский трамвайчик продолжит свой маршрут. В Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации решили сохранить трамвайные пути с нестандартной шириной. Узкоколейки, которые не вписываются в «русский стандарт» в 1524 сантиметра шириной, не будут разобраны или изменены, а продолжат свое существование и даже развитие. Для этого в Минстрое готовят поправки в строительные нормы и правила, передает корреспондент ФАН.

«Единственная «узкоколейка» шириной в метр в Евпатории была построена в 1914 году, тогда на такую ширину рельсы укладывали по всей Европе, до сих пор людей перевозят трамваи производства Чехии и ГДР. Такие «узкоколейки» используются еще в Пятигорске, Калининграде и Ростове-на-Дону. Проблема в том, что под такую узкую колею у нас не делают трамваи, невозможно также и развивать маршрут, ведь по строительным нормам она обязана быть шире», — рассказал корреспонденту ФАН специалист ведущего Российского университета транспорта Михаил Тимерин.

В Евпатории до сих пор идут споры — все поломать и построить заново или попытаться сохранить то, что есть. Расходятся мнения и местных жителей.

«На евпаторийском трамвае ездят по приколу, просто из-за его «антикварности». И новых вагонов в Евпаторию не поставляют, потому что дорога нестандартная. Чтобы в городе было полноценное трамвайное движение, надо делать стандартные рельсы и две колеи!» — поделился мнением житель Евпатории Дмитрий Тарасов.

«Перестраивать эти системы бессмысленно, это будет погром. Никто из городов, которые их эксплуатируют, с этим не справятся. Это слишком глобальная история, которая парализует движение, проще все ликвидировать», — парировал журналист Андрей Михайлов.

Евпатория сохранит уникальные трамваи, созданные не по «русскому стандарту»

Однако ликвидировать символ города никто не собирается, ведь он не только является визитной карточкой Евпатории, но и отлично справляется со своей главной функцией — перевозить пассажиров. По данным трамвайного управления имени И. А. Пятецкого, в год «рогатый» перевозит почти пять миллионов пассажиров.

«Трамвай — это неотъемлемый символ города, он отображен на множестве картин, снят в фильмах, он отпечатался в памяти многих крымчан и гостей полуострова, как яркое детское воспоминание. Мы не имеем права ликвидировать его только потому, что он нестандартный», — сказали ФАН в трамвайном управлении.

На омоложение трамвайного состава и самих путей в 2019 году городской совет Евпатории запросил 3,5 миллиарда рублей. Однако в Федеральном целевом проекте 2020 года таких денег заложено не было. 

«Подвижной состав Евпаторийского трамвайного депо не менялся несколько десятков лет. В советское время трамваи для узкой колеи поставлялись с чешского завода «Татра». После развала Советского Союза российские производители ввиду маленького потенциального рынка спроса, не разрабатывали и не производили вагоны для метровой колеи. Можно было бы решить вопрос покупкой заграничных вагонов, но, видимо, «политика не позволяет», — предположил Михаил Тимерин.

Теперь шанс у евпаторийского трамвая все же появился. Благодаря решению, принятому Министерством строительства и ЖКХ, развитие этого вида городского транспорта не за горами.

«Недавно «Уралвагонзавод» представил и испытал (в Евпатории. — Прим. ФАН) первый современный российский полунизкопольный трамвай метровой колеи. Сейчас и другая российская компания «ПК ТС» ведет сборку первой модели полностью низкопольного трамвая. По мне, так можно сохранить и восстановить существующие раритетные ГДРовские вагоны, которые очень красивые, необычные», — рассказал Михаил Тимерин.

В трамвайном управлении Евпатории также сообщили, что не теряют надежды на то, что необходимые деньги городу будут выделены, как только схлынет коронавирусная волна.

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