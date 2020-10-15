Адвокат раскрыла подробности отношений Конкина и его погибшей дочери

Москва, 15 октября. Актер Владимир Конкин дал показания сотруднику Следственного комитета по делу о гибели его дочери Софии. Адвокат звезды Юлия Нитченко рассказала некоторые подробности в рамках следствия, сообщает «Московский комсомолец».

В настоящее время Конкин находится в своем загородном доме. Состояние артиста остается подавленным, он не хочет ни с кем общаться.

Адвокат рассказала, что между отцом и дочерью не было никаких конфликтов. С его слов, он старался оказывать поддержку Софии. Следователь поинтересовался, почему погибшая не рассказывала ему о своем возлюбленном Михаиле Серове. Конкин предположил, что дочь не хотела его расстраивать.

Актер объяснил, что был в негодовании, когда узнал о сдаче квартиры в Химках. Парочка сдавала жилье, купленное, по словам Конкина, для дочери. Полномочий на какие-либо действия в отношении недвижимости он не давал.

По словам Нитченко, сожитель Софии остается в числе подозреваемых. Он отрицает свою причастности к гибели девушки.

Следователи также продолжают устанавливать обстоятельства, предшествовавшие смерти Конкиной. В частности, они выясняют личности тех, кто был с ней в фитнес-клубе. Не исключено, что там у девушки мог произойти конфликт, повлекший печальные последствия.

Отметим, что ранее София жаловалась подругам на своего кавалера. Девушка утверждала, что у него есть проблемы психического характера, сообщает канал «360».