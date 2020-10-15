Средний заработок жителя Москвы перевели в iPhone

Москва, 15 октября. Специалисты подсчитали, сколько смартфонов iPhone смогут прибрести на среднюю месячную зарплату жители Москвы. Исследованием этого вопроса, исходя из примерных статистических показателей разных лет, занималось издание The Village.

Так, в 2008 году iPhone 3G стоил от 23 тысяч рублей. Житель столицы мог купить себе 2,17 гаджета за одну заработную плату. В 2009 году цена на iPhone 3GS возросла до 30 тысяч рублей, поэтому москвич мог позволить себе 1,9 смартфона в месяц.

В 2010 году появился iPhone 4, цена которого начиналась от 26 990 рублей. Россиянин мог приобрести 1,6 этого гаджета. Отмечается, что в 2012–2014 годах горожане могли взять 1,7 смартфонов пятого и шестого поколения, цена которых составляла от 28 990 рублей.

В 2016, 2017 и 2020 годах модели iPhone 7, IPhone 8 и iPhone 12 средний месячный заработок позволял жителю Москвы приобрести в количестве 1,1.

Минимальное число гаджетов, которые могли позволить себе столичные жители в месяц, — всего 0,8 в 2018 году. Цена iPhone XS достигала почти 90 тысяч рублей.

Ранее в компании Apple заявили, что самый дешевый iPhone из новой линейки гаджетов будет стоить 70 тысяч рублей. Продажи новых смартфонов начнутся 23 октября.