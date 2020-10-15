Офис Зеленского раскрыл содержание всеукраинского опроса

Киев, 15 октября. Советник офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал пять вопросов, которые включат во всеукраинский опрос 25 октября, сообщает интернет-издание «Новое время».

По словам Подоляка, у украинцев узнают их отношение к идее ввести пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных размерах.

Граждане Украины ответят на вопрос о создании свободной экономической зоны на территории Донецкой и Луганской областей. Украинцы выскажутся о сокращении количества народных депутатов до 300.

Кроме того, в опрос вошло предложение о легализации каннабиса в медицинских целях — для облегчения боли тяжелых больных. Также граждане страны выскажутся о праве Украины на использование гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом для восстановления ее государственного суверенитета и территориальной целостности.

Зеленский в своем видеообращении к жителям страны заявил, что в день выборов 25 октября задаст пять важных опросов каждому избирателю. Ролик был опубликован в Telegram-канале политика и в его официальных аккаунтах в Instagram и других соцсетях. По словам Зеленского, эти вопросы нужны, чтобы узнать мнение каждого избирателя, а «не политиков из высоких кабинетов, не независимых экспертов по телешоу, не агентов других государств».

Всеукраинский опрос пройдет 25 октября в день местных выборов в форме экзит-пола на частные средства. Организаторы распечатают 5 млн анкет и будут предлагать их избирателям на входе на участки для голосования на выборах.