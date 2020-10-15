Москва, 15 октября. Актер Михаил Ефремов исповедался в тюремном храме, об этом сообщает телеканал «360».

Накануне православного праздника Покрова Пресвятой Богородицы российский артист, осужденный за смертельное ДТП на Садовом кольце в Москве, побывал в храме при СИЗО и исповедался.

«Перед праздником Покрова я был в храме СИЗО на литургии, исповедался и причастился», — приводит слова Ефремова ответственный секретарь столичной ОНК Алексей Мельников.

Актер отметил, что раскаивается в содеянном и ждет апелляции. Он сообщил, что регулярно он получает большое количество писем, около 30-40 штук в день. Михаил Ефремов признался, что не успевает отвечать всем. Также его не устраивают условия содержания, но он регулярно ходит на прогулки.

Апелляционную жалобу Ефремова на приговор Пресненского суда Мосгорсуд рассмотрит 20 октября.

8 сентября текущего года артиста признали виновным по делу о смертельном ДТП в центре Москвы. Следствием было установлено, что Михаил Ефремов за рулем своей иномарки был в нетрезвом виде. Он столкнулся с грузовиком, водитель которого скончался от полученных травм.

Актера приговорили к восьми годам лишения свободы, с отбыванием в колонии строгого режима. Его правозащитник обжаловал решение суда и запросил условное наказание.

Старший сын погибшего в ДТП с Михаилом Ефремовым Виталий Захаров заявил, что не видит смысла обжаловать приговор артисту театра и кино.