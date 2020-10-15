Дважды Герой СССР объяснил значение рекордного полета нового «Союза» на МКС

У России появилась новая космическая техника и новые возможности для навигации в околоземном пространстве. Российская космонавтика работает и развивается. Так летчик-космонавт СССР, дважды Герой Советского Союза Александр Александров прокомментировал ФАН мировой рекорд пилотируемого корабля «Союз МС-17», который пристыковался к МКС всего через 3 часа и 3 минуты после запуска, совершив лишь два витка вокруг Земли.

Без проблем выйдем из трех часов

«Вчера была поставлена и выполнена определенная задача, — говорит Александров. — Наши специалисты все рассчитали, и когда в будущем это будет нужно, то будем иметь в виду такой баллистический расчет. Это делается для того, чтобы полет был более экономичным и за минимальное время можно было прийти в назначенную точку. Сначала попробовали на грузовике, а потом уже на пилотируемом корабле. Все получилось».

Напомним, что предыдущий рекорд полета на МКС, 3 часа и 18 минут, принадлежал грузовому кораблю «Прогресс МС-15». Переход к «сверхбыстрой» схеме стал возможен только с вводом в эксплуатацию ракеты-носителя «Союз-2.1А», технические характеристики которой позволяют с высочайшей точностью выводить космические корабли на заданную орбиту.

«Нам удастся выйти и из трех часов, и в этом нет абсолютно никаких проблем, — продолжает летчик-космонавт СССР. — Другое дело, что это не является самоцелью. На самом деле можно стыковаться и через половину витка после вылета — такая схема рассматривалась еще в 1960-е годы, когда летал Георгий Береговой».

Тогда стыковка планировалось сразу после выхода корабля на орбиту, но точное причаливание не было выполнено, потому что была нарушена методика работы, добавил собеседник ФАН.

«Так что впервые вчера такой рекорд произошел именно для МКС. Это говорит о том, что у нас новая техника, новые возможности, наша космонавтика работает и успешно развивается».

Человек — второй резерв

Александр Александров напомнил, что на протяжении почти 60 лет с момента полета Юрия Гагарина у нас в стране выпускались и выпускаются космические корабли, все операции (взлет, посадка, стыковка, коррекция орбиты и т. п.) на которых выполняются автоматически, и лишь во время нештатных ситуаций какую-то часть делает человек.

Расчет на автоматику всегда делался сознательно, уточняет дважды Герой Советского Союза, ведь в космосе случается всякое: скажем, какая-то авария или в случае невозможности исполнения космонавтом работы, если его охватит удушье. Так что подготовка и условия управления стыковки вручную, если она не выходит за рамки прогнозируемых нештатных ситуаций, всегда предполагает участие человека как «второй резерв», а автоматическая стыковка — «первый резерв», разъясняет космонавт.

«Вот подходит корабль к станции, и если вдруг что-то происходит, например он закачался, потерян радиоконтакт со станцией и так далее, то с Земли сразу поступает команда — экипажу переходить на ручное управление! Ребята тут же перехватывают его и дальше идут в ручном режиме. Такая совершенная и достаточно гибкая система отработана у нас уже давно. Так что и в этот раз штатный режим стыковки был автоматическим», — рассказал Александров.

И все же космос — это агрессивная среда: работая в ней, космонавты, по сути, совершают каждодневный подвиг, добавляет собеседник ФАН. За шесть десятилетий космической эры полеты в космос стали считаться обычным делом и чуть ли не рутиной, и очень жаль, что многие наши СМИ «рутинно» освещают подобные значимые события.

«Посмотрите, как скудно освещается у нас в прессе вчерашнее событие, — сетует Александр Александров. — А вот полет корабля Илона Маска масс-медиа почему-то поставили чуть ли не в один ряд с полетом Юрия Гагарина. По-моему, нужно популяризировать свои достижения и больше рассказывать о том, что сегодня происходит в отечественной космонавтике».

В России сегодня днем с огнем не найдешь такие журналы, как, например, «Техника молодежи» или «Моделист-конструктор». То же самое касается телепередач или видеороликов о работе космонавтов. И поэтому мы в плане пиара имеем то, что имеем, говорит Александров.

«Ведь многие даже не понимают, что было сделано. Три часа — и мы уже на станции! Примерно то же время, как доехать на электричке из Москвы до Рязани. Но мы, космонавты, не удивляемся этому, потому что подобные задачи должны решаться и мы умеем их решать. У нас есть модификации разных «Союзов» под разные задачи. Прогресс идет неуклонно», — резюмировал летчик-космонавт СССР.

Напомним, что на «Союзе МС-17» к МКС причалили российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также американский астронавт Кэтлин Рубинс. Экипаж проведет на орбите 177 суток. За это время Рыжиков и Кудь-Сверчков осуществят 55 научных исследований и экспериментов, в том числе четыре новых. Космонавты совершат два выхода в открытый космос. Сейчас на МКС находятся космонавты Роскосмоса Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также астронавт NASA Крис Кэссиди.