Россия может принять матчи группового этапа молодежного Евро-2021

Москва, 15 октября. Часть группового этапа молодежного чемпионата Европы по футболу в 2021 году может пройти в России. Об этом сообщает РИА Новости.

Венгрия и Словения, которые являются хозяйками турнира, из-за пандемии и экономических проблем в Братиславе отказались принимать одну из групп в марте. По данным нескольких источников, уполномоченные организации хотят выдвинуть заявку на проведение части турнира в России.

Напомним, российская молодежка впервые с 2013 вышла в финальную часть чемпионата Европы, обыграв команду Латвии со счетом 4:1 в заключительном матче отборочного турнира.