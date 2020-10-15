Журавко объяснил, зачем США велели Украине отказаться от Крыма и Донбасса

Экс-депутат Рады Алексей Журавко, объяснил, ради чего украинские власти в 2014 году сознательно пошли на потерю Крыма и Донбасса. По мнению Журавко, это была установка, которую после госпереворота Киеву дали Соединенные Штаты. Ранее о том, что Украина сознательно пошла на потерю Донбасса и Крыма в 2014 году, заявил депутат Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива. В эфире телеканала Newsone Кива отметил, что целью этой «операции» было протащить на президентский пост Петра Порошенко.

«Когда Порошенко нужно было провести выборы и выиграть в один тур, для этого отрезали Донбасс и отдали Крым. Еще раз говорю: Крым украинская власть отдала самостоятельно», — заявил Кива.

Он также указал, что за последние шесть лет на Украине сформировалась целая прослойка людей, привыкших жить и обогащаться за счет войны, а также оправдывать войной свои неудачи.

Экс-депутат Рады Алексей Журавко в беседе с Федеральным агентством новостей заявил, что относится к Илье Киве, которого давно знает, безо всякого уважения, считая его националистом, двурушников и перебежчиком.

«Я его слова не очень хочу комментировать, но отмечу, что он не открыл Америку, — говорит Журавко. — Все прекрасно знают, что этот механизм был разработан американскими политтехнологами: отрезать от Украины Донбасс, Луганск и Крым, чтобы было легче протащить на выборах Порошенко. После госпереворота была использована откровенная манипуляция, чтобы привести к власти в Киеве проамериканские силы. В результате эти силы уничтожили Украину как страну, а выборы превратили в фарс».

Вся власть на Украине нелегитимна, это относится и к бывшему, и к нынешнему президенту, говорит Журавко.

«То, что происходит с Украиной сегодня, выгодно только ее кураторам из США и их европейским сателлитам. Ради них на Украине изнасиловали Конституцию, чтобы не дать победить силам, которые выступают за мир, за соблюдение Минских соглашений, за установление добрососедских отношений с Россией и Белоруссией», — подчеркнул Алексей Журавко.

Крым воссоединился с РФ по итогам референдума в 2014 году, за это решение проголосовало абсолютное большинство жителей полуострова. Москва неоднократно подчеркивала, что российский статус Крыма полностью соответствует международным нормам и Уставу ООН.

В Донбассе с весны 2014 года продолжается вооруженный внутриукраинский конфликт. Киев отказывается соблюдать минские соглашения, направленные на достижение мира в этом регионе.