Ученые раскрыли опасность коронавируса для молодых людей

Москва, 15 октября. Норвежские ученые выяснили, что коронавирус может быть опасен для молодых людей. Результаты исследования опубликованы в журнале EurekAlert.

Специалисты из Бергенского университета в Норвегии заявили, что инфекция может привести к нарушениям в иммунной системе. Ученые провели масштабное исследование и проследили за течением болезни у молодых пациентов. Выяснилось, что у некоторых заболевших вырабатывались антитела, которые блокировали интерфероны — важную часть защитного механизма.

В таких случаях, как пояснили ученые, организм начинал «работать против себя».

«Относительно легко увидеть, есть ли у молодых людей с COVID-19 эти антитела в крови. В этом случае можно было бы использовать дополнительные интерфероны в качестве лечения», — сообщили специалисты.

Президент Российского кардиологического общества, академик РАН Евгений Шляхт ранее заявил, что более чем у 70% пациентов, больных коронавирусом, был выявлен дефицит витамина D. По его словам, «нехватка витамина является важным прогностическим фактором неблагоприятного развития болезни».