Военный эксперт рассказал, зачем НАТО посылает инструкторов на Украину

Военные инструкторы НАТО приезжают на Украину, чтобы оценить потенциал и способность ее армии противостоять России в случае военного конфликта. При этом в Альянсе хотят, чтобы Киев выполнял роль тарана против РФ. Украинские власти, напротив, желают, чтобы НАТО решила вопрос реинтеграции Донбасса и Крыма, а также повоевала за Украину. Об этом ФАН заявил военный эксперт Михаил Александров.

Ранее замглавы Совбеза Украины, экс-заместитель командующего сил спецопераций ВСУ Сергей Кривонос рассказал, что военные специалисты из стран — членов Альянса, приезжая на Украину для тренировки солдат ВСУ, сами получают от них «бесценный опыт».

«Потому что тот опыт, которые имеют наши вооруженные силы, напомню, что мы седьмой год воюем с одной из самых сильных и больших армий мира. И это они четко понимают», — подчеркнул Кривонос.

В то же время Кривонос считает, что украинская армия имеет значительно более слабый потенциал, чем натовские партнеры Украины. Тем не менее военные из НАТО «иногда удивляются, каким образом украинцы достигли таких успешных результатов при выполнении заданий».

В свою очередь, эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО Михаил Александров не сомневается, что поездка иностранных инструкторов и общие учения НАТО с Украиной на самом деле являются политической поддержкой Киева.

«Она направлена прежде всего на то, чтобы укрепить власть Украины недорогостоящими мерами. При этом этот человек правильно почувствовал, что в НАТО тоже заинтересованы в получении определенной информации. Альянсу интересно изучение обстановки, настроений в украинской армии, оценка ее потенциала и способность противостоять России в случае военного конфликта», — пояснил Александров в интервью Федеральному агентству новостей.

По словам собеседника ФАН, мнение Кривоноса о способностях украинских военных научить своих коллег из НАТО является сплошным бахвальством.

«Чему могут научиться американцы у украинцев? А утверждать то, что Киев воюет с Москвой, — это какая-то глупость, поскольку в таком случае Украину бы размазали по асфальту в течение недели. Тогда «натовцы» могли бы поучиться тому, как быстро делать ноги, — уверен военный эксперт. — Чему они еще там могут научиться? Как исподтишка стрелять по мирному населению Донбасса? ВСУ часто нарушают режим прекращения огня, убивая донбасских ополченцев. Я думаю, тут американцам учиться не надо. Они такой гадости сами любого научат. США такое делали в Ираке, Сирии, Афганистане».

НАТО и Украина, как утверждает Александров, не просто так налаживают тесные двухсторонние отношения. У Альянса есть свои цели во взаимодействии с Киевом.