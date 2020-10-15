Захарова анонсировала визит экспертов ОЗХО в РФ по ситуации с Навальным

Москва, 15 октября. Представитель российского МИД Мария Захарова в ходе брифинга заявила о подготовке визита в РФ экспертов ОЗХО. Повод для приезда касается ситуации с блогером Алексеем Навальным, сообщает сайт внешнеполитического ведомства.

Дипломат обратила внимание, что уже давно звучат бездоказательные заявления о якобы «отравлении» указанного выше гражданина. Именно Москва направила предложение в адрес ОЗХО касательно приезда экспертов для сотрудничества по ситуации с блогером.

«Это необходимо для определения признаков состава возможного преступления на территории России», — прокомментировала Захарова.

Напомним, что Алексей Навальный летел 20 августа из Томска в Москву. В полете ему стало плохо, поэтому лайнер пришлось экстренно посадить в Омске. Там блогера госпитализировали. Спустя два дня пациент был перевезен в немецкую клинику «Шарите». После этого в адрес России стали звучать обвинения о причастности к якобы «отравлению» блогера.

Не имея на руках доказательств, западные политики указывали, что против Навального применили токсин «Новичок». Разработчик данного вещества Леонид Ринк неоднократно подчеркивал, что нет реальных доказательств использования этого яда.